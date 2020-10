"Solo pensamos en mantenernos"

La temporada en la LEB Oro comienza este fin de semana. Desde que el UCAM Murcia abandonó la segunda categoría del baloncesto español hace casi una década, apenas se sabía de la misma en la ciudad y la Región. Pero con la llegada a la misma del Real Murcia Baloncesto, que este sábado se estrena en el pabellón Príncipe de Asturias a las ocho de la tarde recibiendo al TAU Castellón, partido que se podrá ver en Televisión Murciana y al que incluso ya podrían acudir unos 800 aficionados a las gradas, vuelve a cobrar actualidad.

El club grana, antes Myrtia, no pudo celebrar como quería el ascenso. Cuando la competición se paralizó era el líder destacado y lo tenía todo a favor para conseguir el salto desde LEB Plata, donde el curso anterior se había quedado a un solo punto de conseguirlo. La Federación le otorgó esa plaza de la que disfrutará en la campaña que está a punto de comenzar. «En dos o tres jornadas lo habríamos conseguido delante de nuestrea afición porque el equipo estaba jugando de escándalo. Ahora estamos ilusionados con la oportunidad de competir en LEB Oro y de que Murcia tenga dos equipos profesionales en la misma ciudad. Pero nos motiva cada día más tener jugadores y gente de nuestra cantera. De hecho, la pasada temporada debutaron siete críos nuestros en Plata», afirma Álvaro Buendía, presidente del Real Murcia, al que muchos ven como un rival en el futuro para el UCAM, aunque el empresario archenero descarta que de momento ese sea el objetivo. «Nosotros ahora mismo nos centramos en mantener la categoría y en asentar el proyecto. No te puedodecir que el objetivo sea ascender porque para aspirar a cotas más altas hay que asentar el proyecto, mantenernos en LEB Oro y conocer la categoría sin pasar apuros y, sobre todo, cuidando nuestra cantera, donde cada año tenemos más jugadores».

La temporada del estreno se ha asentado en dos pilares. El primero, el entrenador, Rafa Monclova, quien apostó para confeccionar la plantilla en mantener la base. «Nos ha ayudado mucho a crecer», dice Buendía, quien apunta que «desde el primer momento quiso que continuaran a cinco o seis jugadores de la pasada plantilla y al final han sido siete». Y el segundo ha sido el fichaje de Álex Hernández, un murciano con un largo recorrido: «Álex nos va a dar un plus en esta categoría», dice el presidente.

El club, pese a la crisis, no ha encontrado dificultades para afrontar el salto de categoría a nivel presupuestario porque «los patrocinadores nos han sorprendido. Los que tenemos fieles se han comprometido con nosotros a muerte y están ilusionados con el proyecto», asegura Buendía, quien fue directivo del desaparecido Balneario de Archena, donde se adentró en el mundo del baloncesto y comprobó que «me gustan los proyectos ganadores». Por ello, «mi primer año como presidente fue malo, porque cuando llegué ya estaba todo montado, pero estos dos últimos años, que he sentido el proyecto com mío, partiendo desde cero, me he encontrado a gusto. Incluso nos vino bien no ascender la primera campaña en LEB Plata para asentar el equipo».

Debido a la situación de incertidumbre, el club ha optado hasta el momento por no sacar la campaña de abonados, «pero la sacaremos la semana que viene y va a ser muy atractiva. Ahora se nos plantea poder tener público ya este sábado. Veremos cómo hacerlo y sacar a la venta las entradas que nos permitan».