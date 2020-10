Los tapados del verano piden su sitio en el FC Cartagena

La actuación de dos de los hombres del FC Cartagena en el partido frente a la Ponferradina no dejó indiferente a nadie. Elady y José Ángel se erigieron como hombres clave para conseguir una victoria muy necesaria frente a la Ponferradina. Un triunfo no solamente colectivo, sino también a nivel individual para estos dos futbolistas que en verano llegaron a estar fuera de la disciplina albinegra y están cuajando un inicio de liga muy notable.

El caso de Elady y José Ángel es muy particular. Elady, por pasar de ser indiscutible, a estar apartado del equipo durante semanas para volver a ser fundamental para el equipo; y José Ángel por todo lo contrario, de no contar para Borja a ganarse un puesto en la pretemporada a base de mucho trabajo y buenas actuaciones. El jienense jugó el primer amistoso de pretemporada, por entonces no había dudas de su continuidad en el conjunto albinegro. A partir del segundo amistoso frente al Leganés empezaron a sobrevolar los fantasmas de su posible salida, junto a otros de sus compañeros que al final han ido saliendo del club. Hasta la semana del estreno en liga había dudas sobre la continuidad de Elady Zorrilla, pero todas se disiparon el 11 de septiembre cuando se confirmó que el máximo goleador albinegro en las dos últimas temporadas iba a continuar en la disciplina del Cartagena. En los dos primeros encuentros de la liga, frente a los asturianos de la Segunda División, Oviedo y Sporting, apenas jugó 45 minutos entre los dos partidos.

La situación cambió en el encuentro frente al Leganés, correspondiente a la tercera jornada. El de La Puerta de Segura salió en la segunda parte para aportar algo al ataque de un Cartagena que estaba cayendo por tres goles a cero frente al conjunto pepinero. Junto a Álex Gallar, Simón Moreno y Rubén Castro firmaron los mejores minutos vistos hasta ese momento del Cartagena en la parcela ofensiva. El canario metió el primer gol de la temporada para el Cartagena. Por su parte, Elady estuvo muy participativo ofreciendo varias ocasiones de gol. Su aportación al ataque en este partido fue premiada con la titularidad frente al Lugo, y el jienense no decepcionó. Al filo de la media hora, la conexión entre Gallar y Elady volvió a dar sus frutos. El de Sabadell botó una falta que Ander Cantero no pudo atrapar y Elady estuvo atento en el rechace para marcar su primer gol en Segunda. Lágrimas de alegría y emoción en la cara del goleador albinegro que había trabajado tanto para llegar a ese momento.

Situación parecida con el partido frente a la Ponferradina. Elady puso el segundo gol en el marcador, tras asistir en el primero a José Ángel que abrió la lata con un zarpazo colocado hacia la escuadra, ejecutado de forma magistral. El sevillano trabajó duro desde el inicio de la pretemporada. Quería ganarse un sitio y lo fue demostrando en los amistosos de preparación. Frente al Levante marcó un gol a pase de Clavería, después de firmar un gran partido, lo que le valió para ganarse el beneplácito de la directiva.

Por el momento, ha jugado tres partidos como titular. Frente al Sporting y Leganés jugó en su posición natural, teniendo como compañeros en el centro del campo a Clavería y Carrasquilla. Ante la ausencia de Carrasquilla por unas molestias, frente a los de Bolo, Borja Jiménez optó por alinear a Jurado y Clavería en el doble pivote. José Ángel estuvo muy participativo y dio solidez a un Cartagena que sufrió poco en defensa, además del trabajo muy reseñable de Marc Martínez en portería. Elady y José Ángel querrán seguir demostrando que fue una buena decisión seguir en el conjunto albinegro, y pelearán por su continuidad en el once además de seguir aportando mucho al juego del equipo. Aún queda un camino largo hasta el principal objetivo: la permanencia en Segunda División.