El Cartagena saca las garras

Elady Zorrilla y Jurado, dos de los cuestionados por el técnico en la pretemporada, aúpan a los cartageneristas en la tabla.

Era difícil de esperar un cambio tan radical cuando salió goleado de Leganés hace tan solo dos semanas, pero el Cartagena tiene desde luego otra cara. Los albinegros lograron vencer en El Toralín a una Ponferradina que venía de encadenar tres triunfos consecutivos y que empezaba la jornada como cuarto clasificado dejando una imagen más que esperanzadora. El conjunto de Borja Jiménez sacó su mejor versión en el que ha sido hasta el momento el mejor partido que ha disputado en la vuelta al fútbol profesional. Los goles de José Ángel y de un soberbio Elady Zorrilla le sirven para sumar la segunda victoria de la temporada, coger aire dejando atrás el mal inicio y para escalar puesto en la tabla para situarse en novena posición a solo dos puntos de los puestos de play off de ascenso.

Salió Borja Jiménez con sorpresa en el once inicial. A pesar de ser muy parecido al equipo que ganó la jornada anterior ante el Lugo, hubo dos cambios con respecto a ese equipo. Carrasquilla se quedó en el banquillo al arrastrar molestias durante toda la semana y en su puesto salió José Angel Jurado, que volvía a la titularidad para acompañar a un inamovible Clavería en el doble pivote. El otro cambio fue la entrada de Nacho Gil por Berto Cayarga en la zona de ataque, donde Elady Zorrilla parece que se ha consolidado jugando por detrás de Rubén Castro. La Ponferradina, por su parte, resolvió la falta de jugadores en la zaga tirando de José Amo, que aún no había debutado esta temporada, y del ex albinegro Óscar Sielva, que cambió su habitual posición de centrocampista para actuar de central.



El Cartagena empieza a carburar

Con la inercia positiva de las anteriores jornadas, la Ponfe salió con mucha intensidad en unos primeros minutos en los que logró embotellar al Cartagena. Cierto es que no sufrió en exceso el conjunto de Borja Jiménez, que solo vio peligrar el empate inicial en una jugada en la que Andújar se lanzó a la perfección para tapar el disparo desde dentro del área. Fue una primera parte en la que no terminó de haber un dominador claro del balón y que en algún momento hizo a ambos clubes rememorar los tiempos en los que hace muy poco militaban en Segunda División B.

Poco a poco fue el Cartagena encontrándose algo más cómodo en el partido y a tener posesiones algo más largas que le permitieron empezar a pisar campo rival. No llegó el primer acercamiento de los albinegros hasta el minuto diez, cuando una falta que había provocado Rubén Castro era lanzada por Clavería y se marchaba rozando el poste. Cuando el partido cogió ritmo, tuvo que ser detenido durante varios minutos por la lesión de uno de los jueces de línea, que fue sustituido por el cuarto árbitro. Fue de menos a más el Cartagena y lo demostró con un buen tramo final del primer tiempo, en el que el conjunto local se desinfló de ese arreón inicial y vio como los de Borja iban engrasando la maquinaria. Empezaban a verse las primeras triangulaciones en tres cuartos de campo y remates con peligro a balón parado. Álex Martín remató alto un gran balón servido desde el lateral por Gallar y De la Bella iba a tener al borde del descanso la oportunidad de abrir el marcador después de una buena combinación en la frontal que terminaba con Caro deteniendo el disparo del lateral. No obstante, la más clara la tuvo en la última acción la Ponfe con un mano a mano de Curro que Marc Martínez logró repeler.



La mejor versión albinegra

Unos minutos de tanteo después del paso por vestuarios necesitó el Cartagena para ir cercando a su presa. Con los blanquiazules tratando de repetir ese dominio inicial, los albinegros entraron con muy buen pie al segundo tiempo y no tardaron en dar el aviso. Hasta tres ocasiones consecutivas tuvieron los de Borja Jiménez para adelantarse en el marcador. Primero fue un desborde de Elady Zorrilla por la izquierda y llegando a línea de fondo para sacar un centro que tendría que despejar la defensa para evitar el remate de Álex Gallar; después, iba a ser el propio Elady el que remataría en plancha el centro desde la esquina, pero Yuri sacaba el balón debajo de la misma línea de gol; por último, la zaga de la Ponfe se iba a tener que emplear a fondo para despejar la pelota que quedaba muerta dentro del área pequeña en el saque de esquina posterior.

Iba a ser este el preludio del festín albinegro sobre el césped del Toralín en los que son posiblemente los mejores minutos disputados desde que comenzara la temporada. Y fue precisamente el error de un ex albinegro el que iba a ser el desencadenante de todo. Óscar Sielva cometía un error en la entrega cuando trataba de sacar el balón jugado entregándosela por error a Rubén Castro. El canario activaba de forma inmediata la rapidísima y letal contra con Elady por la izquierda y Gallar por la derecha. El jienense recibía el balón y, tras esperar el tiempo necesario para que se sumara José Ángel Jurado, le servía el balón para que el andaluz colocara el balón en la mismísima escuadra con un disparo colocado ante el que nada pudo hacer el guardameta local y adelantara al Cartagena.



Elady vuelve a ser decisivo

No se conformó el conjunto albinegro con esto y siguió apretando para ir a buscar un segundo gol que solo tardó tres minutos en llegar después de una preciosa combinación que refleja que la calidad que atesoran los pies de sus jugadores solo necesitaban tiempo para entenderse entre ellos. Álex Gallar iniciaba la jugada en banda, tiraba la diagonal y encontraba por dentro a un Elady que descargaba el balón al primer toque para la incorporación de Nacho Gil. El valenciano aguantaba lo justo para devolvérsela al jienense que, con todo a favor, no perdonaba y hacía subir el segundo gol al marcador.

Fueron precisamente los goles del encuentro de dos hombres que estuvieron cerca de salir este verano pero que finalmente han terminado quedándose para, como en este encuentro, ser importantes y aportar mucho al equipo.



El VAR y Marc evitan el agobio

Con todo en contra y el partido cuesta arriba, Jon Pérez Bolo trató de darle un giro al equipo con movimientos desde el banquillo con los que tener más electricidad y presencia en ataque. Las entradas de Moussa, Gaspar o Viedma dieron algo más de dinamismo al conjunto leonés durante el último tramo de encuentro, aunque el Cartagena supo templar los nervios para evitar que sucediera lo mismo que en el final del partido ante el Lugo.

Aun así, las victorias no salen gratis en esta categoría e iba a tocar sufrir en algunas acciones. A falta de poco menos de diez minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario, Moussa se sacaba un potente disparo desde fuera del área ante el que iba a tener que reaccionar Marc Martínez con un vuelo y una manopla salvadora. En la acción inmediatamente posterior, el colegiado señalaba penalti de Elady Zorrilla por mano, pero tras la revisión del VAR en la que se vio que el jienense no interceptó el balón con la mano, la jugada quedó invalidada.

Carrasquilla, William de Camargo y Cordero entraron en unos minutos finales en los que el Cartagena no posó mayores apuros y con los que se terminó llevando la segunda victoria de la temporada de forma consecutiva, sirviéndole para dejar atrás el mal arranque y para escalar hasta el noveno puesto de la clasificación y ponerse a solo dos puntos del play off que ahora mismo marca el Rayo.

Los de Borja Jiménez reciben al Fuenlabrada el próximo sábado en el Cartagonova, donde tratarán de conseguir el tercer triunfo y seguir sumando puntos que le dejen más cerca del objetivo. Será una nueva prueba de fuego para el conjunto albinegro y una oportunidad para confirmar que lo de El Toralín no ha sido casualidad.