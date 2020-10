El alcantarillero Ballesteros conquista la Copa de España

El próximo año dará el salto a profesionales.

El 49º Memorial Valenciaga puso ayer el broche de oro a la Copa de España Élite-Sub23 2020, que tuvo como vencedor final al alcantarillero Miguel Ángel Ballesteros, corredor del Caja Rural que este mismo año logró la medalla de bronce en el Campeonato de España en ruta que se celebró en Jaén, tras conseguir la segunda posición en Arrate por detrás de Jon Barrenetxea, que hizo con la victoria en la mítica prueba eibarresa ofreciendo una exhibición de fortaleza.

Ballesteros, que tiene prácticamente garantizada su presencia la próxima temporada en el equipo profesional del Caja Rural, ha mostrado una gran regularidad durante toda la temporada que le ha llevado a sumar un éxito que ya alcanzó hace dos años otro ciclista murciano, Antonio Jesús Soto.

«En la primera subida se han ido tres corredores por delante y ya en la final a Arrate se ha puesto Tom a tirar y ha hecho un trabajo increíble, le debo la mitad de lo que he hecho. Cuando he visto mi distancia, he arrancado y ha faltado poco para coger a Barrenetxea. Este triunfo en la Copa es un buen premio final a una temporada muy regular, ha habido varias veces que he estado cerca de ganar, pero por suerte hemos podido amarrar la general, que era uno de los grandes objetivos a principio de año. Agradezco mucho a todos mis compañeros tanto el apoyo que me han dado como la confianza en carrera. Ganar tanto la Copa individual como por equipos es el mejor premio», valoró el ciclista de Alcantarilla, quien antes de comenzar el año 2020 se había planteado abandonar el ciclismo si no llegaba a dar el salto a profesionales, algo que tiene ahora más cerca que nunca. Ballesteros ya estuvo en el pelotón profesional hace tres años con el Polartec de la Fundación Alberto Contador. El año pasado bajó a amateur con el Valverde Team Terra Fecundis, y en 2020 pertenece al Caja Rural.