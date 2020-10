Elady y José Ángel hacen despegar al FC Cartagena

El FC Cartagena suma la segunda victoria de la temporada gracias a los goles de Elady y José Ángel, dos jugadores que en verano no estaba asegurada su continuidad. Hoy se han reivindicado dándole tres puntos importantes a un Cartagena que despega en la clasificación, sumando 7 puntos de 15 posibles firmando un comienzo notable para un recién ascendido. El Cartagena llega con la moral alta para afrontar el puerto de alta montaña que tendrá que afrontar a final de mes, jugando cuatro partidos en diez días.

Los primeros minutos fueron del conjunto local que salió mucho mejor que el Cartagena. En la primera jugada del partido tuvieron la primera ocasión del encuentro. En los primeros compases de juego, la Ponfe tuvo varias jugadas a balón parado con las que intentó crear peligro, pero no estuvieron acertados para concretarlas. A los diez minutos, Rubén Castro recibía una entrada por detrás de Erik Morán, dejando una falta muy peligrosa para el Cartagena en una posición muy ventajosa. Clavería ejecutó el lanzamiento de forma magistral, a punto de batir a Caro por la escuadra, pero se marchó ligeramente desviado por la izquierda. Los de Bolo no iban a bajar la intensidad en el ataque, y la defensa cartagenera tuvo que emplearse a fondo para repeler las ocasiones locales. No obstante, el Cartagena estaba esperando su oportunidad aprovechando la velocidad de sus bandas. Álex Gallar intentaba poner algo de peligro en la parte, sin éxito, pues la defensa berciana estaba muy bien ordenada.

Casi en el ecuador de la primera mitad el partido tuvo que pararse debido a unos problemas físicos de uno de los jueces de línea. El partido estuvo parado alrededor de cinco minutos, tras hacer los cambios correspondientes en el cuarteto arbitral. El Cartagena aprovechó la pausa para reunir fuerzas y salir con otra cara. Al filo de la media hora, un balón botado desde el córner se paseaba por el área sin encontrar rematador. Álex Gallar iba a intentar hacer de las suyas de nuevo dejando un buen balón filtrado a Rubén Castro, pero el canario no llegó para golpear con precisión. La Deportiva respondió rápido con un disparo de Elitim que se marchó muy alto, pero puso en guardia a la defensa albinegra, hoy con la indumentaria de la provincia marítima. Álex Martín tuvo de nuevo otra ocasión para los suyos rematando un gran centro de Gallar, sin embargo, el central llegó muy forzado para dirigir el balón a la portería con precisión. Al filo del descanso, ambos equipos tuvieron ocasión de abrir el marcador. Curro Sánchez por parte de los locales y De la Bella para el Cartagena tras una gran dejada de Clavería en el balcón del área. Mucho ruido y pocos goles en la primera mitad, con igualdad entre ambos equipos.

La segunda mitad comenzó de manera muy intensa para el Cartagena. Elady, muy voluntarioso de cara al ataque, intentó marcharse varias veces desde su banda en ataque, pero la defensa estaba rápida para taponar. La mala nota iba a estar en las dos tarjetas que vieron David Simón y Andújar en apenas un minuto, poniendo en un compromiso a la zaga en el resto del partido. Entrados en la hora del partido, el conjunto albinegro iba a encadenar varias ocasiones en el ataque. Álex Gallar tuvo su ocasión gracias a un centro que mandó Elady, pero un defensor estuvo rápido y la despejó.

A la siguiente, el Cartagena no iba a perdonar. Los de Borja Jiménez armaron una contra magistral, Elady retuvo el balón en el balcón del área y detuvo lo justo para esperar a José Ángel que llegaba para rematar una gran dejada del jienense. Jurado lanzó un disparo preciso a la escuadra de Caro, que no pudo llegar, firmando un auténtico golazo para abrir el marcador en El Toralín. Apenas un minuto después, en una jugada de combinación dentro del área, el Cartagena iba a descomponer a la defensa por completo lo que iba a aprovechar Nacho Gil para lanzar un pase a Elady para que solo tuviera que empujarla. Gol y asistencia, noche soñada para Elady, un obrero del gol.

El partido iba a entrar en una fase más tranquila tras el tanto, con la Ponfe intentando recuperarse del golpe y el Cartagena ordenándose para no cometer errores. En los últimos diez minutos la Ponferradina iba a tener oportunidades para recortar distancias. Moreno Aragón señaló penalti por mano de Elady, pero tras una revisión de VAR vio nítidamente que el jienense no interceptó el esférico con la mano. Sidibé tuvo otra ocasión para poner en problemas a Marc Martínez, pero no encontró puerta. El Cartagena afrontó los últimos cinco minutos del partido con relativa tranquilidad y aguardando sus ocasiones, pero solo quedó esperar al pitido final para que el colegiado certificase la segunda victoria de la temporada para el Cartagena de Borja Jiménez. Los albinegros suman siete puntos en el casillero y despegan en la tabla, lo que supone una inyección de moral importante antes de recibir al Fuenlabrada la próxima semana. Espera un final de mes de octubre de infarto.