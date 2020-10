Salmerón: "Queremos al mejor Aketxe, que nos va a dar mucho y aportar gol"

El UCAM Murcia CF regresa mañana a la competición siete meses después de cerrar una temporada decepcionante. Después de generar dudas durante los encuentros amistosos, llegar el momento del estreno en la Copa Federación frente al Moralo mañana en un choque que no se podrá seguir por televisión.

José María Salmerón, entrenador del conjunto universitario, restó ayer importancia a los marcadores obtenidos durante la preparación: «Lo de menos son los resultados porque estamos trabajando conceptos. Sí que es cierto que no hemos tenido los resultados que hubiéramos querido, pero lo impotante es montar un grupo fuerte y potente y eso no se hace de un día para otro porque han venido muchos jugadores y en tiempos diferentes. Iremos mejorando todos los aspectos del juego», explicó el almeriense, quien no ocultó que «nos queda mucho por alcanzar, pero de un día para otro no se puede conseguire en un grupo donde la mayoría no se conocía, pero vamos a competir bien en el partido de la Copa Federación».

Durante los últimos días de mercado el club intentó sacar de la plantilla a Isaac Aketxe, pero finalmente el delantero se quedó: «Aketxe estaba desde un principio con nosotros y queremos al mejor Aketxe, porque nos va a dar mucho, nos va a dar gol y estamos muy satisfechos con él. Nosotros estamos contentos por haberse quedado», dijo Salmerón.

Del rival de mañana, el técnico destacó que «es un equipo de Tercera que juga en campo de césped artificial, una superficie a la que nos tenemos que adaptar, pero vamos a competir y a buscar la victoria. Llegar a la Copa del Rey es importante, pero ahora solo nos planteamos jugar con el Moralo y seguir haciendo el equipo que queremos tener y coger tritmmo», terminó diciendo.