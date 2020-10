Borja Jiménez apuesta por la competencia interna del plantel

No descarrilar y seguir por el camino marcado por la que fue la primera victoria de la temporada. Derrotar al Lugo supuso para el Cartagena un alivio por estrenarse en la categoría de plata, pero también debe ser un punto de inflexión y el inicio de una larga travesía en la que se camine de tres en tres. Bien es cierto, además, que un triunfo siempre aporta una forma diferente de ver las cosas: «Después de ganar el ambiente siempre es mejor. Aunque no lo creáis, dentro del vestuario nunca ha habido un ambiente de tensión, al menos hasta ahora. Habíamos jugado solo tres partidos de liga y no podíamos ponernos nerviosos. Pero después de ganar es evidente que las caras son diferentes. A todos nos gusta ganar y después de una victoria las semanas son siempre mucho más llevaderas», comenta el técnico de Ávila.



Un rival en estado de gracia

Enfrente, y tratando de evitar que eso ocurra, estará la Ponferradina, que es siempre una dura visita: «Será un partido muy difícil. No se nos tiene que olvidar que en el principio de liga hemos jugado con rivales muy fuertes y este fin de semana también. El Toralín es un campo muy complicado siempre. Nosotros tenemos la esperanza y la ilusión de afrontar el partido para poder ganarlo», afirma. Mantener la línea mostrada en la última jornada es primordial para volver a sacar un resultado positivo: «Tenemos que hacer lo que el otro día, seguir creciendo. Mantener esa consistencia esa seguridad defensiva, ese querer mandar en el partido? Tenemos que seguir generando más situaciones cercanas al área, que el equipo tenga un buen balance tanto defensivo como ofensivo? También hay jugadores que llevan pocas semanas con nosotros y que se están conociendo. Creo que cada vez iremos viendo un Cartagena un poco mejor», asegura el abulense.

La Ponferradina es un equipo que llega de lograr tras victorias consecutivas ganando en las que, además, no ha encajado ningún gol. Por eso, ante la pregunta de si es positivo o negativo que lleguen en ese estado, Borja no lo tiene claro: «No tengo ni idea. Cuando vas a un equipo que viene de tres victorias piensas que hacer la cuarta es muy difícil. Cuando vas a uno que lleva tres derrotas piensas que cómo va a perder otra más. Nunca sabes cuándo es buen momento para enfrentarte a cualquier rival. Vamos a usar nuestras armas para incomodar al rival y para conseguir traernos los tres puntos». El conjunto castellanoleonés no dispone para el encuentro de buena parte de su defensa: «Con el tema de las selecciones pierden a los centrales, pero al igual que nosotros tienen una plantilla amplia. Pablo Amo, Saúl –que puede hacer de central-. No tienen a los que han participado durante estas primeras jornadas, pero tienen recursos suficientes con jugadores que van a tener más ganas y el mismo talento que los que estaban jugando hasta ahora», comenta Borja Jiménez.



Contento con lo que llega

En lo que respecta al mercado de fichajes, el técnico se muestra satisfecho con las incorporaciones que se han realizado: «Seguro que se nos ha escapado alguna buena opción, pero el esfuerzo que ha hecho todo el mundo para hacer estas incorporaciones es muy grande. Estamos muy contentos de tener a los que continúan y a todos los nuevos. Hemos formado una plantilla amplia que va a permitir esa competencia interna entre ellos», afirma. Todo ello en un mercado que ha sido un auténtico quebradero de cabeza para toda la comisión deportiva. Una de las posiciones que más dudas han dejado al cierre del mismo ha sido la del centro de la zaga, donde solo ha llegado un refuerzo respecto a la temporada pasada: «El mercado nos ha llevado a tener muchos problemas para cubrir esa posición. Lo hemos hecho el último día porque es una posición que todo el mundo demanda y que era difícil de encontrar. Tenemos cinco centrales y no quiero más porque ya somos muchos. Estoy contento con los que han venido y con todos los que teníamos ya en plantilla», concluía el técnico albinegro en la rueda de prensa previa al encuentra ante el conjunto blanquiazul.