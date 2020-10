Llega la II edición de la Can We Run de forma virtual

Llega la II edición de la Can We Run de forma virtual

Vuelve por segundo año la Can We Run a la Región de Murcia, un circuito de carreras organizado por Prensa Ibérica y Grupo Zeta donde las personas y sus mascotas perrunas corren en familia. Este año han dado un paso más ante la situación actual marcada por la pandemia, y han decidido poner en marcha la Can We Run Virtual.

Esta iniciativa nace de Prensa Ibérica, La Opinión de Málaga, Diario Información, La Opinión de Murcia, El Periódico de Aragón y Diario de Mallorca, ante el gran número de abandonos de animales que se han producido tras la época de la desescalada y que han llenado las asociaciones y protectoras.

Los objetivos son fomentar la adopción y tenencia responsable de mascotas, atraer al mayor nu?mero de participantes, promover un estilo de vida activo y recaudar fondos. Esta edición tiene fines benéficos con la recaudación de ingresos para las protectoras de animales. El 100% de los ingresos de la edición que se realiza en Murcia irá destinado a las asociación Protectora Las Torres.

La Can We Run Murcia se realizará desde el viernes 6 al domingo 15 de noviembre. La manera de participar será descargando la app 'Believe' y formalizando la inscripción virtual por 5 euros. A partir del 6 de noviembre, se empezarán a contabilizar los kilómetros con la app y contarán hasta el 15 de dicho mes inclusive.

Esta iniciativa está organizada por Prensa Ibérica y Diario LA OPINIÓN. Cuenta con el patrocinio de True Instinct, Bankia y Bissell. Además de la Región, las paradas para este 2020 serán Barcelona, Alicante, Vitoria, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria.



Cómo participar

Hay que realizar la inscripción virtual por un valor simbólico de 5 euros, a través de la web tienda.believe-app.com para participar en la carrera virtual. Una vez hagas la inscripción, se recibirá el dorsal virtual y toda la información.

Posteriormente, hay que descargarse la app 'Believe' en el dispositivo Android o Apple para registrar los tiempos a partir del 6 de noviembre, que es cuando arranca el evento, y hasta el domingo 15 de noviembre inclusive.

Edición Virtual

Debido al protocolo excepcional impuesto para la prevención de la propagación de la covid-19, las carreras del circuito 2020 serán de forma virtual y el 100% de lo recaudado irá integramente a un fin solidario.

