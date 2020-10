La carta de un exjugador del Cartagena que se vuelve viral

¿Cómo puede cambiar tanto la vida de un futbolista en tan poco tiempo? Parece inexplicable e inentendible darle una respuesta a esa pregunta cuando hace menos de tres meses se encontraba celebrando el mejor momento de su carrera deportiva y hoy se encuentra "hundido en casa sin saber qué hacer". Es lo que le ha sucedido a uno de los 'Héroes de Málaga' que consiguieron el ascenso a Segunda División sobre el césped de La Rosaleda para devolver al Cartagena al fútbol profesional.



Manu Viana, exjugador albinegro, hacía pública en Twitter una carta en la que explica el difícil momento que está atravesando después de haberse quedado sin equipo: "Después de rescindir a tres días del cierre del mercado me encuentro sin equipo. Después de cinco días sin fútbol estoy hundido en casa. No sé qué hacer, discuto con mis padres y casi no duermo por las noches. El ascenso era algo con lo que llevaba tiempo soñando. Recuerdo aquel día como uno de los más felices vividos y no era consciente de lo que habíamos conseguido. No lo valoré como debe hacerse. Nunca imaginé que algo así me podía llegar a pasar".



El valenciano fue uno de esos futbolistas que estuvieron hasta el último momento en la rampa de salida a pesar de que el club le había comunicado que no contaba con él y que tenía que buscar equipo: "He rechazado ofertas de equipos humildes de la categoría pensando que podría ser posible encontrar algo mejor. Todos sabéis que en la última campaña tuve algunas lesiones que me hicieron no disfrutar todo lo que me hubiera gustado del fútbol. Pese a ello, no quise dar un paso tras para seguir disfrutando de lo que adoro y poder demostrar lo que valgo". Una situación que el ex albinegro achaca, en parte, a haber estado muchos años en un filial: "He escuchado miles de veces que cuando sales de un filial sales de esa burbuja en la que todo parece un mundo de mentira, aunque nunca llegué a tenerlo en cuenta", comenta.





Mostrabaal final un mensaje de optimismo: "Lo único que me hace pensar en positivo ahora mismo es lo que me va a pasar, algo que ya sé: saldré más fuerte, valoraré lo que tengo, disfrutaré cada momento que pase y ojalá que muchas cosas