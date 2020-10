Rey del rebote, esclavo del tiro libre

La plantilla del UCAM Murcia CB cuenta con hasta siete caras nuevas respecto a la anterior temporada. Sin embargo, está siendo capaz de mantener algunas constantes pese a los cambios. Unas facetas del juego han sido reforzadas de manera ostensible, mientras que en otras debe trabajar más sobre la pista para tapar las grietas. No ocurre esto último en los rebotes, ya que pese a configurar un juego interior muy distinto al del pasado curso, el conjunto universitario sigue liderando las estadísticas de este apartado en la Liga Endesa tras completar cuatro jornadas. Y es que el plantel que dirige Sito Alonso es el equipo, junto con el Real Madrid, que más capturas realiza en la pintura contraria durante los encuentros.

Con 39 rebotes de media por partido, ligeramente superado por un conjunto blanco que ha disputado un compromiso menos hasta la fecha (39'3), el cuadro murciano sigue apareciendo en el TOP de la clasificación. El UCAM se mantiene en lo más alto gracias, en mayor parte, a su buen trabajo en el rebote ofensivo, que liderada de forma considerable con 16'3 capturas después de completar los primeros 160 minutos del curso. Mientras que en los rebotes defensivos aparecen equipos, la mayoría con uno o dos partidos menos en la ACB hasta ahora, que presentan mejores números. No obstante, los murcianos presentan una media de 22,8 capturas en campo propio.

El dominio del UCAM en el rebote ofensivo está siendo muy importante en su juego durante el arranque de la competición, ya que esto le permite realizar más lanzamientos que sus rivales durante los partidos y conseguir más puntos de segunda oportunidad. Lo que le ha llevado a firmar dos victorias y dos derrotas, unos números que podrían ser distintos si no llega a ser por el fatídico desenlace ante el Iberostar Tenerife. Y es que el conjunto universitario ha conseguido armar más o los mismos tiros que sus contrarios. Incluso en la jornada inaugural de la Liga Endesa ante el Morabanc Andorra, donde su imagen distó demasiado a la ofrecida en los tres partidos siguientes. No obstante, por tan solo dos lanzamientos de diferencia (65 por 63), el Baskonia le fue el primero que le ganó la partida en este aspecto al UCAM. Aunque la victoria se acabó marchando para Murcia. En cuanto a los puntos de segunda oportunidad, los de Sito Alonso no han tenido rival en este aspecto hasta ahora, ya que tan solo el Morabanc Andorra fue capaz de igualarle esta lucha con diez para cada uno. Aquí es donde precisamente destaca la presencia de Augusto Lima. El pívot brasileño, tras su segundo regreso al club, es el máximo referente de los murcianos en cuanto capturas con una media de 7'75 rebotes por encuentro seguido por Sadiel Rojas (6), Nemanja Radovic (5'50) y Emanuel Cate (4'43).



El Coosur Betis, en la misma línea

Sin embargo, uno de los principales problemas de este UCAM Murcia en el arranque de competición está siendo su dificultad para convertir en puntos las visitas al tiro libre. Si el conjunto universitario hubiera estado más acertado frente al Iberostar Tenerife (54%), hubiese contado con una renta todavía mayor durante el encuentro o, incluso, podría haber cambiado el incompresible final. Incluso hace unos días ante el Baskonia (65%) podría haber contado con más tranquilidad en algunas fases. Y es que el UCAM presenta una media de 61'9% de acierto desde la distancia de personal. El peor registro de la ACB junto a un Coosur Betis (61,4%), con un partido menos, que el sábado será el próximo rival de los de Sito Alonso (20.45 horas/ Movistar +) en el Palacio.