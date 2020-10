Brote por covid en el primer rival liguero del Real Murcia

La temporada 2020-2021 en Segunda B comenzará oficialmente el fin de semana del 18 de octubre. A partir de ese instante, la primera de las competiciones de fútbol no profesional afrontará una prueba de fuego. ¿Será capaz de disputarse con normalidad pese al coronavirus? ¿Podrá la Federación mantener a salvo una categoría que no va a tener los grandes controles de la máximas ligas? De momento, hay fecha para empezar y los equipos ya están en la última fase de sus pretemporadas. En una semana y media, el balón volverá a rodar, y lo hará sin que los participantes tengan la obligación de ir pasando PCR, después de que consiguieran que el CSD levantase la mano y solo recomendase esas pruebas médicas.

El Real Murcia, que este sábado debutará en Copa Federación, comenzará la Liga en Nueva Condomina. Su primer rival será el Recreativo Granada. Pues en el cuadro granadino saltaban ayer todas las alarmas. La entidad rojiblanca emitía un comunicado en el que anunciaba que se habían detectado varios casos positivos entre los integrantes del filial.

«Tras conocer los resultados de las pruebas PCR realizadas, el Granada CF los ha puesto en conocimiento de las autoridades sanitarias. Se ha adoptado la medida de suspender los entrenamientos colectivos y los jugadores se ejercitarán durante los próximos días en sus domicilios. Asimismo, se ha procedido a la desinfección de las instalaciones y aislamiento de los contactos estrechos de los afectados», añadía la nota que se emitió en la mañana de ayer.

El Recreativo Granada tenía previsto un último amistoso de pretemporada este próximo sábado frente al Algeciras. El choque también ha sido suspendido. El coronavirus hace saltar por los aires la pretemporada de los de David Tenorio, que al igual que el resto de clubes de Segunda B estaban ya en la última fase, en la que se ultiman detalles de cara al comienzo liguero. Su anterior encuentro de preparación fue el 3 de octubre. Los granadinos se enfrentaron al Marbella en un encuentro que ganaron por 3-2.

Aunque todavía faltan once días para que se lleve a cabo el partido de la primera jornada liguera del Subgrupo B del Grupo VI que enfrentará en Nueva Condomina al Real Murcia y al Granada B, los granas estarán en los próximos días atentos a las noticias que van llegando desde el club rojiblanco respecto al número de jugadores contagiados y al avance de la enfermedad, por si finalmente el brote que va a impedir entrenar con normalidad a los andaluces acaba también afectando a ese choque que todavía no tiene fecha ni hora.

Aunque no es de obligado cumplimiento para los clubes de fútbol en categorías no profesionales, como la Segunda B, la Real Federación Española de Fútbol, en su protocolo, sí recomienda la realización de test rápidos 72 horas antes de que comiencen las competiciones de forma oficial. También indican que en caso de detectarse positivos, deberán ser comunicados tanto a las autoridades sanitarias como a la propia RFEF, añadiendo que en caso de «haberse producido un contagio, el regreso a la actividad deportiva, y muy especialmente a las competiciones, requerirá de la autorización correspondiente de la RFEF, estando ésta condicionada a la aportación por los interesados de la correspondiente documentación médica acreditativa de la existencia objetiva de una situación que no compromete la salud».