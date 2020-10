El UCAM Murcia cierra con un empate una pretemporada decepcionante

Cuando el 10 de septiembre el UCAM Murcia cayó frente al Hércules de Alicante (0-1) en su primer amistoso de pretemporada, nadie calificó de grave la situación. Tampoco cuando tres días después, los de Salmerón perdían contra al Elche (0-2). Con el 2-2 ante el Atlético Levante se mezclaban luces y sombras, pero parecía que los goles empezaban a llegar. No fue así, ante el Atlético Baleares el marcador se quedó en 0-0. Cuatro amistosos, ninguna victoria. Aunque estamos solo en pretemporada y el UCAM Murcia ha renovado mucho su plantilla, faltaban muchas cosas todavía. Y no se vieron tampoco en el encuentro disputado ante el Ibiza, donde los universitarios encajaban otra derrota (1-2). Sería contra el Lorca Deportiva el pasado miércoles cuando los de Salmerón se tomaron un respiro. El gol de Adri León en el minuto 55 servía para coger moral con vistas al inicio oficial de la temporada. Pero poco o nada ha durado la alegría. Ayer, en el último amistoso, el UCAM seguía seco ofensivamente. No pasaron los murcianos del empate a cero ante el Alcoyano en El Collado (0-0).

En un partido poco vistoso, con apenas ocasiones de gol, el segundo parte dejó más chispazos que el primero, aunque el UCAM Murcia no consigue desprenderse de su imagen gris en esta pretemporada. Salmerón recuperaba en el once titular a Alberto Fernández, después de superar sus molestias físicas.

Con el fin de la pretemporada, la competición oficial llegará el próximo fin de semana. El UCAM Murcia entrará en acción en la Copa Federación. Todavía no se sabe el rival al que se enfrentarán.