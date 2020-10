El UCAM busca en Vitoria curar la herida abierta ante Iberostar

El UCAM Murcia CB intentará hoy (17.00, Movistar) conseguir su segunda victoria del campeonato ante un Baskonia que cuenta por triunfos todos sus encuentros disputados en la Liga ACB hasta ahora. El conjunto universitario necesita resarcirse de la sorpresiva y dolorosa derrota sufrida el pasado fin de semana en el Palacio de los Deportes ante Iberostar Tenerife, en un partido en el que no supo aprovechar una diferencia positiva en el marcador de +24 y en el que acabó encajando un total de 43 puntos en el último cuarto.

El club murciano debe dejar atrás esas imprecisiones que acabaron por costarle el último encuentro en casa, pero en frente tiene al vigente campeón de la Liga ACB, que llega al duelo tras ganar el pasado viernes al Real Madrid en Euroliga. Los locales, que han conseguido pleno de victorias desde que comenzó la temporada y que se vuelven a posicionar como uno de los favoritos para hacerse con el campeonato liguero, no podrán contar con el esloveno Zoran Dragic, que aún arrastra molestias en los isquiotibiales desde el encuentro ante Valencia Basket de la primera jornada.

Por su parte, Sito Alonso podrá probar en pista por primera vez esta temporada al alero sudanés Peter Jok, cuya presencia en el equipo fue catalogada de «necesaria» por el técnico madrileño el pasado viernes: «Es necesario y fundamental que vuelva. Pero no porque Peter sea mejor o peor. Sino porque Sadi no puede jugar tantos minutos. No es bueno en este momento tenerlo tantos minutos en pista». Además, el entrenador del conjunto murciano destacó ante los medios el fondo de armario de la plantilla dirigida por Dusko Ivanovic ante la posibilidad de una posible merma física ocasionada por el partido disputado hace dos días contra el Real Madrid: «No creo que les pueda afectar. Tienen una plantilla muy larga, además Dusko este año está utilizando a tres jóvenes de una manera excepcional, tienen una rotación muy amplia».

Sin duda afronta el UCAM Murcia CB uno de esos partidos, tanto por el rival al que se enfrenta como por el mal sabor de boca que aún perdura del partido ante Iberostar, en los que la concentración y el compromiso deberá ser máximo si lo que se pretende es volver de Vitoria con el triunfo bajo el brazo y con una más que necesitada redención de cara a sus aficionados.