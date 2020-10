El FC Cartagena toma aire frente al Lugo

El FC Cartagena vence al Lugo por 2-1 en un partido en el que dejaron muy buenas sensaciones. Los de Borja Jiménez dominaron gran parte del partido, y gracias a los goles de Elady y Álex Gallar pudieron sumar los tres puntos de la temporada. Carrillo recortó distancias en los últimos minutos, pero finalmente no supuso nada reseñable de cara al marcador. Victoria necesaria para el Cartagena que consigue los primeros tres puntos de la temporada en Segunda División.

Daba comienzo el partido en el Cartagonova de manera negativa para los intereses albinegros. Elady vio cartulina amarilla en la primera jugada del partido tras un lance con un defensor albivermello. El jienense no midió bien y acabó recibiendo la primera tarjeta del partido. Se preparaba para ser protagonista minutos después. El Cartagena comenzó a carburar muy bien el juego en los primeros minutos de partido. Cayarga, muy incisivo por su banda, intentó coordinarse con Elady pero llegó muy forzado al balón. Los albinegros daban muestras de su poderío en la parte alta y ponían el peligro con asiduidad en los primeros compases del encuentro. La defensa también se iba a animar a ir hacia el ataque: Álex Martín intentaba filtrar un balón hacia Berto Cayarga pero el asturiano no tuvo tiempo de iniciar la carrera y su balón se fue demasiado largo.

Pasado el primer cuarto de hora de partido los de Juanfran García se mostraron mucho mejor, intentando tratar bien el balón. La posesión fue para el Lugo durante unos minutos en los que pese no llegar a portería se acercaban lo suficiente como para meter miedo a la defensa local. El Cartagena recuperó pronto el dominio y volvió a hacerse dueño del balón. Cayarga intentó asociarse de nuevo con Elady pero no pudieron llegar a materializar tampoco la ocasión. El asturiano tuvo de nuevo una ocasión de peligro pero cayó en fuerza de juego. Llegada la media hora de partido, Álex Gallar botaba una falta peligrosa para el Cartagena. El catalán lanzó el balón al poste corto y Cantero despejó el balón, pero no lo suficiente para alejar el peligro. El esférico cayó en los pies de Elady para que el jienense tuviera que enviar un disparo hasta el fondo de la portería. Estallaba la felicidad para el conjunto cartagenero y para un Elady que saltaba emocionado tras conseguir su primer gol en Segunda División.



Gol anulado

El conjunto albinegro dejó patente su dominio en los últimos quince minutos de juego. Al filo del descanso, Berto Cayarga mandaba un potente disparo hacia la portería albivermella que Cantero despejó a córner. Lo siguiente no iba a ser un aviso: Andújar cazó un balón dentro del área gracias a un gran pase, y tras controlar el balón marcó el segundo gol para los suyos. Tras una revisión de VAR, Hernández Maeso invalidó el gol. El central albinegro se ayudó de su antebrazo para marcar el gol. Al descanso, un Cartagena crecido y dejando muy buenas sensaciones, controlando tanto el juego como las ocasiones.

La segunda mitad iba a comenzar con cambios. Delmás entraba en lugar de David Simón, amonestado con amarilla. Este segundo acto iba a comenzar de mejor manera para los visitantes, mucho mejor en la parcela ofensiva. El primer disparo a puerta del partido para los albivermellos llegaría de la mano del Puma Rodríguez. Tras los primeros diez minutos en los que el Lugo se encontraba mejor en el campo, el Cartagena volvió a retomar el dominio del juego. Elady no iba a cesar en su lucha de conseguir otro tanto para los suyos, con una buena jugada individual se zafó de tres defensores y abrió el balón a banda, pero se marchó por línea de fondo la ocasión. Tras esto, Elady fue sustituido por Simón Moreno. Se marchó el goleador de la tarde, pero se Álex Gallar se iba a erigir como el segundo anotador albinegro. El extremo catalán se libró de su marca y con la izquierda lanzó un balón ajustado al lado derecho de la portería de Cantero. Con 2-0 en el marcador, el Cartagena se vino arriba. Optimismo por las nubes.

Precisamente fue Gallar el que iba a liderar las controlas del Cartagena en los siguientes minutos. Intentó armarla junto a Rubén Castro y Berto Cayarga, pero el Lugo se reordenó rápidamente y no pudo prosperar la ocasión. Juanfran, necesitado de artillería arriba metió en el verde a Christian Herrera y Manu Barreiro.

Quedaban veinte minutos y Simón Moreno cayó dentro del área. El colegiado no sancionó nada. Ambos equipos hicieron un carrusel de cambios antes de afrontar la recta final del partido. El Cartagena, mucho más calmado con la ventaja de dos goles, quería dejar que pasaran los minutos. Borja Jiménez introdujo a José Ángel en el centro del campo para tener más músculo. El Puma Rodríguez acabó siendo una pesadilla por el lateral derecho para el Cartagena en los diez últimos minutos, poniendo varios centros laterales. Christian Herrera cazó uno de ellos y lanzó un disparo desviado. A falta de tres minutos, el murciano Carrillo recortó distancias en el marcador. Los albinegros tuvieron que atravesar unos últimos minutos angustiosos. El descuento de cinco minutos se hacía eterno. El Lugo tuvo una ocasión por medio de un remate de cabeza que se fue al palo. El Cartagena llevó hábilmente el balón arriba y disipó el peligro de su meta.

Tras el empate y el nerviosismo, llegó la tranquilidad con el pitido final del colegiado. Los tres primeros puntos de la temporada llegan en la cuarta jornada. Los de Borja Jiménez necesitaban un bálsamo que les hiciera arrancar el mes de octubre de forma positiva y visitar a la Ponferradina con la moral alta.