El FC Cartagena, en busca del punto de inflexión

Tres intentos fallidos en las tres primeras jornadas. Tres encuentros en los que, a pesar de haber dejado buenas sensaciones en ciertos tramos concretos, los errores han terminado penalizando y dejando el casillero de victorias albinegro a cero. En el segundo envite de la presente campaña en casa, el Cartagena tratará de conseguir el primer triunfo de la temporada esta tarde (20.30 horas, Movistar+) ante el Club Deportivo Lugo sobre el césped del Municipal Cartagonova. Con un rival enfrente que a priori estará luchando por los mismos objetivos que el conjunto de Borja Jiménez, el encuentro se presenta como una oportunidad perfecta para sumar por primera vez tres puntos en el retorno al fútbol profesional.

Viene siendo necesaria una victoria para calmar las alteraciones de estas primeras semanas de campeonato liguero. Entre ellas, hacia el entrenador. Borja Jiménez, que está cuestionado por parte de la afición albinegra y necesita una victoria como agua de mayo para ratificarse en el banquillo. Todo ello a pesar de que Paco Belmonte se ha encargado de dejar claro a lo largo de esta semana que "no es el momento de lanzar bombas de autodestrucción". Toca, por tanto, ponerse el mono de trabajo para corregir los errores cometidos en los anteriores choques y salir a conseguir la primera victoria con la que salir de la zona baja de la clasificación.

A falta de unas horas para que se cierre el mercado y se termine de completar la plantilla, será este un encuentro en el que todas las incorporaciones que se han realizado hasta el momento en el mercado van a poder estar disponibles después de haber entrenado prácticamente toda la semana con el resto de grupo. El último en llegar, un Marcin Bulka que como ya comentaba Borja en rueda de prensa, va a tener que esperar para hacer su primera aparición. Estará por tanto Marc Martínez bajo los palos defendiendo la portería. En la defensa, vuelve Andújar tras la sanción cumplida por la expulsión ante el Sporting acompañado, presumiblemente, de Álex Martín mientras se sigue esperando la llegada de refuerzos para el centro de la zaga. De la Bella y David Simón podrían repetir en los laterales.

Con Clavería y Jurado asentados en el medio y pudiendo volver a estar desde el inicio, de la medular en adelante parece haber solo una duda. Siendo fijos Carrasquilla y Rubén Castro, y sabiendo del potencial de Gallar- que podría tener su primera titularidad con la camiseta albinegra-, la única duda parece estar en la otra banda, donde podrían entrar William o Nacho Gil.



Rivales más asequibles

Después de Oviedo, Sporting y Leganés, el Cartagena se ve por primera vez las caras ante un equipo que no está llamado a estar arriba. El Lugo lleva dos temporadas consecutivas librándose del descenso a Segunda División B in extremis, por lo que –al menos de inicio- parece que es uno de los equipos con los que los albinegros van a tener que pelear mano a mano por la salvación. Los de Juanfran García suman tres puntos en las tres primeras jornadas disputadas. Cayeron derrotados en la primera jornada ante el Fuenlabrada en la localidad madrileña, después lograron vencer en Anxo Carro a todo un Leganés y volvieron a caer la pasada jornada frente al Almería en casa. El conjunto gallego llega con la intención de ganar por primera vez fuera de casa y sabiendo que no lo van a tener fácil: «El Cartagena no es un recién ascendido habitual. Ha firmado a gente importante, tiene buen trato de balón, buenas bandas y puntas muy peligrosos», comentaba el técnico.