En directo: El UCAM llega al último cuarto dispuesto a dar la campanada

En directo: Baskonia-UCAM Murcia CB



Primer cuarto

El UCAM Murcia comenzó el partido llevando la teoría a la práctica. El conjunto universitario controló el ritmo de juego en todo momento frente al actual campeón de la Liga Endesa teniendo la paciencia adecuada y la tranquilidad en los ataques estáticos para no parar de añadir puntos a su casillero. El equipo de Sito Alonso hizo mucho daño por dentro a la defensa del Baskonia, tan solo un triple de DiLeo en los primeros compases, y el cuadro local siempre fue por debajo en el marcador durante los primeros diez minutos (8-9). La defensa planteada por los de Sito Alonso llevó a cometer varias pérdidas a Henry, y con la rotación completada del UCAM se mantuvo el mismo guion hasta que un 0-6 de parcial se tradujo en la máxima ventaja (10-19). El equipo murciano demostró que tiene recursos de sobra para anotar desde cualquier posición, y el debut de Peter Jok en la ACB también dio aire fresco antes de finalizar el primer cuarto (15-21) con cuatro puntos del alero.

Segundo cuarto

Los primeros problemas para el UCAM llegaron en el inicio del segundo cuarto. Y es que los centímetros de Diop y Fall pusieron en serios apuros al juego interior universitario hasta igualar el marcador (25-25) y desequilibrando la lucha por el rebote. Además, en ataque, aparecieron las primeras precipitaciones y malas decisiones en el conjunto universitario. Sito Alonso movió al equipo con la entrada de cuatro jugadores nuevos en pista, pero el Baskonia amenazaba con marcharse en el marcador después de conseguir el 31-28. Sin embargo, fue entonces cuando apareció David DiLeo. El ala-pívot norteamericano dio un auténtico recital desde el triple con cuatro lanzamientos convertidos de manera consecutiva que noqueó al Baskonia al filo del descanso y dio mucho oxígeno al UCAM cuando peor lo estaba pasando (35-40). Además, en la última jugada del primer tiempo salió lo marcado por Sito Alonso en su pizarra, y Jordan Davis inclinó definitivamente la balanza a favor de su equipo en el primer tiempo al anotar en la última posesión para colocar el 35-42 con el que se cerraron los primeros veinte minutos en el Buesa Arena.

Tercer cuarto

Se esperaba que el Baskonia subiera una marcha más en su juego tras el paso por vesutarios, y así fue. El conjunto vasco se empezó a entonar con la conexión entre Vildza y Jekiri pero supo salir de los apuros rápidamente. Y eso que, en algunas situaciones, volvió a jugar más con el corazón que con la cabeza después de dos canastas consecutivas de Rafa Luz cerca del aro (41-48). La presión de Lima sobre Jekiri, tras un saque de fondo, regaló una posesión al UCAM que no supo aprovechar aunque eso no bajó el ritmo. Cate, pese a su diferencia de centímetros, conseguía anotar por dentro (45-52) y en la siguiente acción Peter Jok dio el susto. Un golpe fortuito de Jordan Davis sobre la rodilla de su propio compañero mandó al alero al banquillo dolorido en la articulación. Aún así, eso no paró al UCAM. Siguió apretando fuerte atrás, llevando a un Baskonia poco fresco de ideas al límite y cometiendo muchas pérdidas (13). Un mate de Polonara recortó distancias (53-56), pero Frankamp apagó pronto el incendio con un triple con el que se finalizó el tercer cuarto (53-59).