Golpe de realidad para el Jimbee en su estreno

No entraba ni mucho menos en los planes ni estaba en el guion. Desde el mes de enero se ha puesto en valor el potencial del Jimbee Cartagena por lo fichajes que se estaban haciendo para formar la plantilla. Más aún cuando, conforme fueron pasando los meses, los refuerzos de alto nivel siguieron recalando en la ciudad portuaria para ponerse a las órdenes de Duda. También después de cuajar una buena pretemporada en la que solo un test en La Salobreja ante Jaén dio negativo y en la que el resto de encuentros se contaron por victorias. No obstante, ante Burela y en la primera jornada de liga, era el momento en el que había que comenzar a demostrar sobre la pista lo que se ha venido fraguando durante estos últimos meses. En cambio, el de este sábado fue un estreno fallido acompañado de una dosis de realidad –o cura de humildad- para aquellos que ponen al Jimbee como uno de los favoritos para esta temporada.

Llegaba el conjunto cartagenero a tierras gallegas con la baja de Juanpi, pero con el resto de sus efectivos disponibles. Incluido un Juan Emilio que después de haber sido baja por lesión durante gran parte de la pretemporada, terminaría siendo protagonista. No hizo falta esperar mucho para ver cuál iba a ser el ritmo que el conjunto local le iba a imprimir al partido. Una presión asfixiante en campo contrario con la que el equipo local puso en problemas desde el primer minuto al Jimbee y que fueron capaces de mantener durante casi todo el encuentro.

Precisamente fue ese ritmo, acompañado del dominio de balón, el que le llevó a adelantarse en el marcador gracias al balón de Pitero al segundo palo y al remate de Quitela para poner por delante a su equipo y el primero en el marcador. Sin embargo, iba a tardar poco en reaccionar el Jimbee. Un minuto después, Juan Emilio cogía un balón de espaldas a portería y a la media vuelto ponía el balón en la mismísima escuadra para reestablecer el empate. Iba a ser esto, no obstante, un mero espejismo para los de Duda, que a falta de tres minutos para el descanso se iban a poner otra vez por debajo. Javi Rodríguez lograba marcharse de Bebe y, picando el balón junto con el remate de Quintela, ponía por delante a los suyos.

No iba a ser muy distinta la segunda mitad para el conjunto melonero, que se vio incluso con más dificultades que en el primer tramo del partido. De hecho, nada más volver de vestuarios, llegaba el tercero como consecuencia de un despiste. A Lucao se le marchaba el balón por la línea de banda y los locales aprovecharon para sacar rápido y pillar desprevenidos a los jugadores del Jimbee. Pitero ponía el tercero y acercaba la victoria a los suyos. Con el Jimbee tratando de reaccionar mediante un disparo de Mellado al larguero y un soberbio Edu, que fue el héroe de los suyos, iba a terminar llegando el cuarto tanto en una contra comandada y finalizada por Matamoros. En ese momento, Burela entraba en bonus y el Jimbee iba a disponer de tres lanzamientos desde los 10 metros para recortar distancias. Primero Andresito, luego Franklin y por últomo Solano, iban a ver cómo Edu detenía cada uno de los disparos para terminar de desquiciar a los de Duda. En el lanzado por Andresito, Burela montó la contra para que Lucho hiciera el quinto. Antes había sido expulsado Juan Emilio, que –según el colegiado- agredió a un rival con un cabezazo y dejó a su equipo con uno menos durante dos minutos. Ni siquiera el gol de Bebe en los instantes finales logró maquillar el estreno fallido de este Jimbee que empieza su andadura en esta temporada con una contundente derrota y una dosis de realidad.