Sito Alonso sufre las dos caras de la moneda con el UCAM Murcia

La semana se ha hecho más larga de lo habitual para el UCAM Murcia CB tras lo ocurrido el pasado sábado frente al Iberostar Tenerife. La remontada en el tramo final del conjunto tinerfeño, tras una larga cadena de errores de los universitarios, ha vuelto a despertar a viejos fantasmas que ya parecían estar enterrados. Y es que, el UCAM, no solo carga con la lista de las derrotas de la temporada pasada en los finales apretados. También aparecen borrones similares en los últimos cinco años si se consulta la hemeroteca.Precisamente en uno de ellos aparecen dos actores que también estuvieron la última jornada, pero en el lado contrario de la historia.

Si el pasado sábado el UCAM encajaba 43 puntos en el último cuarto con Sito Alonso en el banquillo, en 2016 era el técnico madrileño el que superaba al club murciano con 65 puntos en la segunda parte. Ocurrió en su estreno en el Buesa Arena a los mandos del Baskonia, donde el UCAM se marchó al descanso con un colchón de 15 puntos (22-37). Y que volvió a perder en un abrir y cerrar de ojos durante el tercer cuarto. Un parcial de 24-1 del Baskonia de Sito Alonso noqueó a los universitarios para el resto del partido, hasta encajar más de 30 puntos en cada periodo de los últimos veinte minutos (87-75).

«Tras el descanso, después de una primera parte que obviamente no ha sido del nivel que queríamos, el equipo ha cambiado y sobre todo ha sido más agresivo, que es lo que hay que hacer cuando todavía no eres un bloque compacto en muchas cosas que, seguramente, otros sí lo son por llevar más tiempo entrenando o por lo que sea. Pero sí que el equipo ha demostrado muchísimo más carácter y no ha esperado al rival, ha decidido que ellos tuvieran que pensar en nosotros», comentaba el entrenador madrileño la rueda de prensa posterior a ese encuentro en octubre de 2016.

Además de Sito Alonso, en la plantilla de ese Baskonia -con nombres como los de Shengelia, Bargnani, Larkin, Hanga o Voigtmann- también se encontraba el base Rafa Luz. El brasileño fue uno de los señalados ante el Iberostar Tenerife tras la defensa de la última jugada que acabó en la canasta ganadora de Sasu Salin, pero hace unos años también estuvo en el lado contrario de la historia al anotar 11 puntos y dos asistencias esa noche con la camiseta del Baskonia. De la plantilla del UCAM, con la que días después se debutaba en la Eurocup, tan solo se mantienen Sadiel Rojas y Nemanja Radovic, quien no disputó ese encuentro ni la anterior jornada por una talalgia en el pie izquierdo.

El destino o el azar de los calendarios ha querido ahora que ambos equipos se vean de nuevo las caras este domingo a las 17.00 horas (Movistar +) en el mismo escenario . El Baskonia, con un plantel remodelado tras la salida de Shengelia, recibirá al UCAM con un balance de tres victorias en tres partidos en su defensa del título conquistado en junio en la 'burbuja' de la Fonteta, y un par de días después de jugar con el Real Madrid en la Euroliga (mañana, 21.00 horas). Mientras que el conjunto murciano llega a la cita con el claro objetivo de haber aprendido la lección y de plantar cara a uno de los mejores equipos de la Liga Endesa teniendo como referencia los buenos minutos que ofreció ante el Movistar Estudiantes o la defensa ante el Iberostar Tenerife antes del fatídico desenlace.

Estreno con el UCAM en el Buesa

Además, será la primera vez que Sito Alonso dirija al UCAM Murcia CB en el Buesa Arena. El entrenador madrileño, quien estuvo a cargo del banquillo del Baskonia en la temporada 2016-2017 para luego poner rumbo al Barcelona, no ha podido pisar ese escenario como técnico del equipo murciano hasta que lo haga este domingo. Y es que al aterrizar en el cuadro universitario a finales de 2019, el UCAM recibió en la segunda vuelta al Baskonia en el Palacio. Mientras que el pasado curso fue el parón por la crisis del coronavirus lo que anuló el encuentro previsto durante los meses que duró el confinamiento. Un Buesa Arena que mañana sí que contará con la presencia de 400 aficionados en el partido de Euroliga ante el Madrid tras la aprobación de la petición del club al gobierno vasco. El conjunto universitario solo ha conseguido un triunfo en Vitoria en la ACB, el logrado en 2015.