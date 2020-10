El desafío de los sénior

La suspensión de todas las competiciones federativas a nivel nacional ha provocado la interrupción del Circuito Sénior de la Región de Murcia, dejando a nuestros mayores con muchas ganas de golf, carencia que han sabido compensar algunos campos creando la Challenge Sénior Golf Región de Murcia 2020, un desafío que ha animado a los amateur de más edad a continuar dando batalla siempre respetando estrictamente las normas de seguridad impuestas por las federaciones y los distintos clubes.

Maribel Romero, profesional y directora del Club de Golf de Torre Pacheco, está al mando de esta competición que hizo su primera parada el pasado fin de semana en el recién reformado y flamante campo alcacereño de La Serena Golf. El primer clasificado de primera categoría fue Ángel Escudero Moreno con 37 puntos, José Tomas Pérez encabezo la segunda categoría con 42 puntos, siendo la mejor dama Anne Li Norberg con 39 puntos.

La directora del Challenge Sénior Golf Región de Murcia 2020 se muestra satisfecha, pero sabe que no se debe bajar la guardia frente a la crisis sanitaria y vela por la seguridad de los asistentes certificando que se cumplen con todas las medidas necesarias.

Asimismo, como directora de una de las instalaciones más emblemáticas de nuestra Región, no puede evitar estar preocupada por la situación del sector en general, aunque reconoce que el Club de Golf de Torre Pacheco está en una buena posición al no depender del turismo tanto como otros clubes vecinos, por lo que encuentros como el Challenge Sénior Golf Región de Murcia 2020 ayudan a estas instalaciones a sobrellevar la situación. Los campos, a su vez, hacen gala de su generosidad adaptando los precios para animar al sénior a no perderse ninguna prueba.

A la causa de esta competición se ha unido la Asociación Española de Sénior de Golf (AESGOLF), cuyo mayor representante en la Región es Enrique Pérez de los Cobos: «AESGOLF suele realizar seis competiciones anuales en Murcia. Los ganadores juegan el Torneo de Comunidades a nivel nacional. Este año llegamos a disputar solo tres de dichas competiciones, por lo que este desafío nos servirá para completar nuestro circuito y aportamos jugadores a la misma y material para el sorteo. Si en 2020 hemos jugado poco, el año que viene jugaremos el doble», comenta Perez de los Cobos con resignación por la situación generada por el coronavirus.

En las diferentes pruebas no se realiza ni entrega de trofeos ni sorteo, aunque eso sí ocurrirá en la final de diciembre del Challenge Sénior Golf Región de Murcia 2020. Si las condiciones lo permiten, se realizará todo en una única ceremonia, y en caso contario, el sorteo se celebrará de manera virtual y la entrega de trofeos se realizará de manera individual.

Bajo la modalidad Individual Stableford se establecen dos categorías de caballeros, primera hasta hándicap 18.5, y segunda categoría desde 18.6, y una única categoría de damas. Se tendrán en cuenta las cinco mejores tarjetas de entre las siete pruebas y se entregará premios a los Supersenior.

Los próximos torneos se celebraran en Lorca Golf Course, el próximo 17 de octubre; La Manga Club, el 31 del mismo mes; Saurines Golf, el 21 de noviembre: Roda Golf Resort, el 29 de noviembre; Hacienda del Álamo, el 5 de diciembre; y Torre Pacheco, el 19 de diciembre.