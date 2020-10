Al Cartagena se le agota el tiempo

Sánchez Breis afirma que el turco Emre Çolak es una opción, pero no una prioridad

Entramos en la recta final de la ventana de fichajes estival. Este mercado empezó con el sofocante calor veraniego y acabará con un otoño en el que los clubes tienen que ir ultimando sus plantillas. El FC Cartagena es uno de esos equipos al que aún le quedan unos cabos sueltos por atar.

A estas alturas, el club ha sellado incorporaciones de gran renombre como son las de Álex Gallar, De la Bella o Rubén Castro, combinado con la juventud de hombres como Simón Moreno, Sergio Lozano o Álex Martín. A esta mezcla de juventud con experiencia aún le faltan los últimos ingredientes para que la receta albinegra sea perfecta, una auténtica delicatessen en Segunda División. Desde el club tienen claro cuál es la prioridad principal: reforzar la defensa. El Cartagena solo cuenta con tres centrales en plantilla, Andújar, Álex Martín y Uri, que presumiblemente saldrá cedido. Carlos David, a expensas de que cambie su destino estos últimos días, se marchará del club albinegro.

Más allá de la defensa, Manolo Sánchez Breis ha comentado que también ven necesarias la incorporación de un mediocentro de perfil ofensivo, un '8' de toda la vida. En ese perfil está el panameño Carrasquilla y sería conveniente tener un jugador que se complemente con una de las perlas albinegra. El director general deportivo también ha expresado que el deseo del club es firmar otro atacante más, otro delantero, para sumar más artillería a la parte alta del Cartagena. Con Rubén Castro y Simón Moreno los goles pueden estar asegurados, además de toda la segunda línea del Cartagena con jugadores de la talla de Elady, Álex Gallar, William, Nacho Gil o Berto Cayarga.

A toda esta artillería que tiene el Cartagena se le podría sumar otro nombre: Emre Çolak, media punta turco de 29 años que tras pasar una segunda etapa en el Dépor actualmente se encuentra sin equipo. Manolo Breis aclara que no es una prioridad a día de hoy: «Es un jugador que nos han ofrecido y estamos valorando. A día de hoy no es una opción prioritaria, no por el nivel del jugador, que creemos que lo tiene, sino porque con su llegada no cubriríamos las deficiencias que tenemos en la plantilla». Las deficiencias, como hemos comentado, son el centro de la zaga, ese '8' y un delantero más. Si esos refuerzos llegan, podrían valorar la incorporación del ex del Deportivo y Galatasaray.

Además del turco, hay otros futbolistas que podrían llegar debido a los vaivenes típicos del fin de la ventana de fichajes: «Queda menos para el cierre del mercado y muchos equipos deben sacar jugadores, algunos tienen problemas con el límite salarial, el mercado se va moviendo y nosotros iremos valorando, tenemos muy claro en qué demarcaciones queremos mejorar, los nombres que queremos. Ojalá en las próximas horas haya novedades de altas y salidas».

Al margen de esas incorporaciones quedan pendientes por dar algunas salidas. Desde el club son conscientes de que queda poco tiempo, pero aseguran estar trabajando con firmeza para llegar a un acuerdo: «Cada vez quedan menos días y son menos las opciones que hay de poder llegar a un acuerdo. Desde el club seguimos trabajando firmemente para intentar que mientras que haya un minuto de mercado abierto el club va a seguir trabajando para llegar a un acuerdo. Es lo que quiere el club y lo que desean también los futbolistas». La situación de futbolistas como Markel, Rodrigo, Quim Araujo, Manu Viana o Sergio Ayala sigue sin resolverse y el mercado está a punto de cerrar. Desde el club deben trabajar a contrarreloj para llegar a un acuerdo con esos jugadores.