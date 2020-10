La zaga, un '8' y otro delantero, la prioridad para el Cartagena

El segundo cerrojo que necesitaba el FC Cartagena para su portería ya ha llegado a la ciudad portuaria. Marcin Bulka ya ha sido presentado oficialmente como jugador albinegro. El meta polaco de casi 21 años -los cumple el próximo domingo-, llega procedente de un gigante como el PSG. Viene para disputarle el puesto a Marc Martínez, guardián de la portería cartagenera. Con su juventud afronta un reto importante para demostrar su valía

.

Manolo Sánchez Breis, director general deportivo del club es consciente de la trascendencia de su fichaje: "Venimos de Segunda B y no estamos acostumbrados a competir por futbolistas que vienen de un equipo como el PSG. Hace tiempo que viene haciendo ruido, es un placer para nosotros que haya llegado al Cartagena. La portería se queda muy bien cubierta", expresaba el directivo albinegro.

Marcin Bulka, en su primera intervención como jugador del FC Cartagena agradeció la calurosa bienvenida a Manolo Sánchez Breis. Además, valoraba su fichaje como una buena oportunidad: "Creo que Cartagena es un buen movimiento para mí después del ascenso a Segunda División. Espero crecer como jugador con el club, es una buena oportunidad para demostrar lo que puedo dar". El joven guardameta tenía ofertas de otros clubes, pero cree que la del Cartagena era "la más correcta" para él en este momento.

No olvida de donde viene. El PSG es un gran club y una buena oportunidad para crecer, por ello se toma su paso por el Cartagena como una oportunidad para demostrar su valía. Además, comenta que tiene sus "objetivos personales" para la temporada, sobre todo "crecer junto al club como jugador". En ese proceso de crecimiento, Bulka ha tenido que dejar apartada la convocatoria con su selección para centrarse en su estancia con el Cartagena. No lo ve como una renuncia, sino como un reto para tener más oportunidades en el futuro: "Lo más importante es estar centrado en estar en el Cartagena para jugar partidos y estar bien en el campo. Creo que es lo mejor para mí en este momento."

Además, el nuevo guardameta albinegro valora positivamente a sus compañeros tras haber realizado su primer entrenamiento con el grupo: "Estoy muy feliz de tener estos compañeros, muchos de ellos han jugado a un gran nivel, hay otros compañeros jóvenes y con talento. La primera impresión fue muy buena, seguro que tendremos un buen año."

El director general deportivo también pasó por delante de los micrófonos para responder a las cuestiones que invaden este final del mercado. En las últimas horas ha aparecido el nombre de Emre Çolak, media punta turco de 29 años que tras pasar una segunda etapa en el Dépor actualmente se encuentra sin equipo. Breis aclara que no es una prioridad a día de hoy: "A día de hoy no es una opción prioritaria, no por el nivel del jugador que creemos que lo tiene, sino porque con su llegada no cubriríamos las deficiencias que tenemos en la plantilla.", explicaba el director general deportivo. "Es un jugador que nos han ofrecido y que estamos valorando, pero a día de hoy las primeras opciones, por decirlo de alguna manera, son reforzar la posición de central, la de un '8' y la del delantero." Quedan claras cuáles son los refuerzos prioritarios para el Cartagena, que necesita reforzarse atrás con urgencia y no ve con malos ojos seguir sumando efectivos en la parte alta. Si esos refuerzos llegan, podrían valorar la incorporación del ex del Deportivo y Galatasaray.

Además del turco, hay otros futbolistas que podrían llegar debido a los vaivenes típicos del fin de la ventana de fichajes: "Queda menos para el cierre del mercado y muchos equipos deben sacar jugadores, algunos tienen problemas con el límite salarial, el mercado se va moviendo y nosotros iremos valorando, tenemos muy claro en qué demarcaciones queremos mejorar, los nombres que queremos. Ojalá en las próximas horas haya novedades de altas y salidas".

Al margen de esas incorporaciones quedan pendientes por dar algunas salidas. Desde el club son conscientes de que queda poco tiempo, pero aseguran estar trabajando con firmeza para llegar a un acuerdo: "Cada vez quedan menos días y son menos las opciones que hay de poder llegar a un acuerdo. Desde el club seguimos trabajando firmemente para intentar que mientras que haya un minuto de mercado abierto el club va a seguir trabajando para llegar a un acuerdo. Es lo que quiere el club y lo que desean también los futbolistas."