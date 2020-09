La visita 'salvavidas'

Baloncesto. La visita de dos estrellas de la NBA a Murcia ha sido un 'salvavidas' para un UCAM cabizbajo después de la dolorosa derrota sufrida por el equipo el pasado sábado en el Palacio ante el Tenerife. Giannis Antetokounmpo, MVP de la NBA, y su hermano Thanasis pasaron revista a la vida en la ciudad del pequeño Álex.

Después de una derrota sonrojante frente al Iberostar Tenerife, el inicio de la semana se presentaba muy duro en el UCAM Murcia. Las críticas habían arreciado entre los aficionados, que 'dispararon' a través de las redes sociales contra los jugadores y, muy especialmente, el entrenador. Pero toda esa negatividad quedó en un segundo plano cuando a media tarde del lunes aparecían por el Palacio de los Deportes dos estrellas de la NBA, Giannis y Thanasis Antetokounmpo, hermanos mayores de Álex, quien este pasado verano firmó un contrato con el club universitario para continuar con su aún corta carrera deportiva. Si ya cuando en junio pasado se anunció que el pequeño de la saga Antetokounmpo se había comprometido con el UCAM se armó un gran revuelo mediático, la presencia del mejor jugador de la NBA, que está próximo a firmar un contrato de 250 millones de dólares con Milwaukee Bucks para los próximos cinco años, desvió la mirada de esa derrota que abrió una herida profunda en el entorno del club.

Giannis y Thanasis, que es el mayor, viajaron desde Estados Unidos hasta Atenas para allí coger un vuelo hasta Madrid, donde enlazaron hasta Alicante. El lunes por la tarde, cuando nadie les esperaba, acudieron al entrenamiento del grupo de élite con jóvenes valores que realiza semanalmente Sito Alonso. Después, tras visitar el piso de Álex, se marcharon a cenar a Odiseo y se alojaron en el Hotel Nelva. Ayer mañana acudieron al entrenamiento de la primera plantilla mientras que a las puertas del Palacio les esperaba un pequeño grupo de aficionados que se presentó allí intentando cazar una foto. Los hermanos Antetokounmpo, que estuvieron acompañados por Giorgios Panou y el agente David Carro, de Octagon España y que representa a la gran mayoría de jugadores del UCAM, se prestaron a las peticiones que desde el gabinete de comunicación le realizaron. Ambos accedieron a responder unas preguntas en la sala de prensa, donde Giannis dijo sentirse feliz porque «durante los tres meses y medio que yo he estado en la burbuja de la NBA, él ha estado aquí solo. Está genial poder venir y ver a mi hermano pequeño, comprobar que su casa está limpia, que está haciendo la cama? Está mentalmente muy centrado, preparado para mejorar. He estado hablando con Sito, dice que está muy centrado aprendiendo las jugadas, compitiendo bien y pasándoselo bien. Y esto es todo lo que un hermano puede querer». Thanasis, que también juega en Milwaukee, señaló sobre Álex que «es muy joven y firmar tu primer contrato y convertirte en profesional, no es fácil con 18 o 19 años. Yo he jugado esta liga antes que él –estuvo en el Andorra en 2016– y creo que es perfecta para chicos como nosotros. Él está mejorando bastante y lo más importante que tiene que hacer en el UCAM Murcia es sentirse bien estando aquí», dijo.

Los hermanos Antetokounmpo también tuvieron oportunidad de realizar una visita a la ciudad: « Hemos estado paseando y nos hemos dado cuenta de que la gente nos saluda, no porque Thanasis y yo jugamos en la NBA, sino porque mi hermano juega en el UCAM Murcia. Es una gran ciudad, estamos encantados de estar aquí y volveremos. Y estamos muy contentos de ver que mi hermano está en una gran ciudad», puntualizó Giannis. Esta mañana, los dos jugadores de la NBA volverán a Atenas, donde tienen varios proyectos de baloncesto solidario en ese modesto barrio donde empezaron a jugar en una pista al aire libre.