El Real Murcia pierde voz

Llega el Real Murcia a octubre rozando los seis mil abonados. Desde hace más de una semana, los granas intentan sobrepasar la cifra de cinco mil quinientos carnés vendidos. Se resiste dar un paso más en una campaña que puede mirarse desde dos vertientes. Por un lado, teniendo en cuenta la crisis económica que ha surgido por la aparición del coronavirus y la incertidumbre de si podrá entrar gente a los estadios, en Nueva Condomina podrían darse por satisfechos. Sin embargo, si se comparan las respuestas de otras aficiones de clubes punteros o los datos del pasado curso, cuando se alcanzaron los doce mil abonados, el vaso quedaría medio vacío.

Cuando el 11 de junio los granas daban el pistoletazo de salida al periodo de venta de carnés, todo eran dudas. Tres meses y medio después, las incógnitas no se han despejado. Solo los de siempre han acudido a las taquillas a renovar su compromiso con la entidad. De los doce mil del pasado curso, más de la mitad no ha adquirido su carné. Todas las miradas apuntan al coronavirus. La ciudadanía vive en una crisis económica. A eso hay que añadir que de momento las puertas de los estadios no se abrirán de par en par. Pero en Nueva Condomina deben ir un paso más allá a la hora de analizar los motivos de este bajonazo en el número de abonados.

Y es que el otro club referente en la Segunda B, el Recreativo, no está notando tanto la espantada de los aficionados. Los recreativistas, que el pasado curso llegaron a los once mil abonados, han despachado a falta de tres semanas para que comience la liga 7.660 carnés.

Ahora mismo, el club que encabeza el ránking es un recién llegado a la división de bronce. El Deportivo de La Coruña, pese a la decepción del descenso, ya ha batido el récord de la Segunda B. Y es que 16.575 aficionados ya han comprado su butaca para esta campaña en la que han perdido las comodidades de competir en el fútbol profesional. Con esa respuesta, los de Riazor superan al Oviedo, que mantenía la mejor cifra de socios en la división de bronce (16.326 en la temporada 14-15).

Con los gallegos comandando la tabla, con mucha diferencia sobre el resto, el Recreativo se ha afianzado en la segunda posición. Durante varias semanas se creía que el Córdoba iba a competir con los onubenses por ese segundo peldaño del podio, pero por ahora, los blanquiverdes han sufrido una gran decepción. Cuando abrieron el periodo de reserva de abonados, hasta ocho mil aficionados se inscribieron en la lista abierta en el Nuevo Arcángel, sin embargo, a la hora de pagar, muchos no han respondido. Según los datos ofrecidos por el club esta misma semana, 4.500 seguidores han acudido a por su carné. Los tres mil quinientos restantes que también hicieron su reserva, no han dado el paso definitivo. Los responsables del Córdoba han decidido ampliar el plazo para ver si así los indecisos acaban pasando por las taquillas.

Se quedan los blanquiverdes por detrás del Real Murcia. Los granas sí están compitiendo mano a mano en un tercer grupo. Si los murcianistas cuentan con 5.500 abonados, por ahí andan también clubes como el Racing de Santander, otro recién descendido que esta semana superaba los 6.000; misma cifra que Badajoz y Burgos.

Con clubes como el FC Cartagena y el Castellón en el fútbol profesional, el otro equipo que también está llamados a superar los cinco mil abonados es el Hércules, que todavía no ha presentado su campaña de venta de carnés. Los alicantinos son los más rezagados. El Numancia, otro de los descendidos del fútbol profesional, solo lleva una semana despachando carnés.