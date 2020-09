El UCAM completa su defensa con el central Admonio Vicente

Los últimos días de mercado suelen ser los favoritos de Pedro Reverte. Al director deportivo del UCAM no le tiemblan las piernas cuando llegan el sprint final del periodo de fichajes. Siempre hay que estar preparado para conseguir alguna de las oportunidades que surgen cuando las hojas van cayendo del calendario. Faltan siete días. Justo una semana en la que todos los clubes intentarán rascar lo posible para completar al máximo sus plantillas. Y en el UCAM Murcia ya han empezado los movimientos.

El central Admonio Vicente ha sido el elegido para completar la defensa del conjunto universitario. El zaguero de Guinea Bissau competirá con Charlie Dean, Adrián León y Josete por un puesto. Llega a la plantilla entrenada por José María Salmerón procedente del Numancia, donde el pasado curso tuvo la oportunidad de debutar en Segunda División. Jugó un total de ocho partidos. Se estrenó el 21 de junio, después de que la competición se reanudase tras el parón por el coronavirus. Fueron seis minutos frente al Fuenlabrada. Pero los suficientes para ganarse un sitio en el once titular. Completó los 90 minutos en los siguientes cinco encuentros de un equipo que acabaría descendiendo a Segunda B.

Fue un final triste de temporada, pero feliz en lo personal para un jugador que no había podido disfrutar de su estancia en Soria como esperaba. Se incorporaba al club rojillo en verano de 2019 procedente del Unionistas Salamanca. Llegaba con la ilusión de vivir al máximo su primera experiencia en el fútbol profesional, pero una lesión en el recto anterior se cruzó en su camino. Durante siete meses vivió una pesadilla. Los problemas físicos no se acababan y la soledad se hacía demasiado habitual. «Las recaídas que he tenido son las que me tienen con cierta inseguridad, aunque poco a poco estaré más seguro», decía el pasado mes de marzo. Con el parón del coronavirus, el jugador consiguió acelerar en su recuperación para sumar minutos en el final liguero.

Pese a ese reencuentro, los caminos de Admonio y el Numancia no iban a seguir coincidiendo. El central había pedido salir de la plantilla, tal y como señalaba hace unos días Mandiola en una rueda de prensa. El técnico del conjunto soriano decía que «cuando llegué se me comunicó que lo normal era que no se quedara». Solo unos días después se confirma su fichaje por el UCAM Murcia.

Admonio es la duodécima incorporación del conjunto universitario, que todavía apurará hasta el final del mercado para fichar a uno o dos futbolistas más. Uno de los que está en los primeros puestos de la lista es Santi Jara. El atacante del FC Cartagena es objeto de deseo de Salmerón y de Pedro Reverte desde hace ya dos meses, pero la operación todavía no ha podido realizarse ya que el futbolista sigue sin rescindir su contrato con los albinegros.