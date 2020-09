El Real Murcia nomina a Álex Melgar

Queda una semana para el cierre del mercado de fichajes. El próximo lunes 5 de octubre se echará la persiana a la contratación de futbolistas. Anda el Real Murcia muy parado desde hace muchos días. Pero la falta de movimientos no significa que los granas hayan llegado a los últimos días con los deberes hechos. Julio Algar está viendo como los días pasan y es incapaz de resolver un problema que se veía venir desde que los murcianistas ficharon sin tener en cuenta la limitación de fichas sénior. A 29 de septiembre, la plantilla de Adrián Hernández cuenta con 18 jugadores mayores de 23 años. La Federación solo autoriza dieciséis, por lo que dos tendrán que abandonar el club.

No es ningún secreto. Desde hace ya más de un mes se sabe que Alberto Lejárraga no entra en los planes del Real Murcia. El madrileño encabezaba y encabeza la lista de bajas. Pero, con contrato hasta junio de 2021, no está dispuesto a marcharse de forma gratuita, que es lo que quieren en NC.

Si para presionarle se fichó a Josele (sub-23), el modus operandi no ha dado el resultado esperado. A falta de siete días para el cierre del mercado, la salida de Lejárraga, que entrena al margen y que no ha participado en los entrenamientos, está lejos de desbloquearse, e incluso fuentes próximas al jugador no descartan que se quede pese a saber que no va a tener ficha.

No se acaban los problemas en el madrileño. El Real Murcia debe dar otra baja. Solo ha fichado Julio Algar a dos jugadores sub-23 -Youness y Josele- y se ha traspasado a tres futbolistas menores de esa edad -Josema, Juanma Bravo y Víctor Meseguer-. A eso hay que añadir que dos de los canteranos que debían dar el salto sí o sí -Álex Melgar y Pedrosa- son sénior. La mezcla ha explotado en plena cara al director deportivo, que lleva ya un tiempo en problemas y no acaba de encontrar una solución.

Después de que se hayan disputado cuatro partidos de pretemporada, en Nueva Condomina ya han decidido que el otro descarte será el delantero Álex Melgar. En los últimos días se le está buscando una salida, posiblemente una cesión a otro club después de que a finales del pasado año se le renovase hasta junio de 2022.

Cuando se cerró esa ampliación de contrato, Melgar estaba en todos los titulares. Su debut en Segunda B llegaba acompañado de goles. Marcó en su estreno ante el San Fernando -jornada 4- y dos semanas después anotaba frente al Villarrobledo. En ambos encuentros vio puerta saliendo desde el banquillo.

No tardó el Real Murcia en mover ficha y renovarle, aunque siguió teniendo plaza con el filial. No sería hasta este verano cuando subiría con el primera equipo. Pero esa explosión acabó rápido. Llegó diciembre y Adrián Hernández se olvidó completamente de él. No contó el técnico murciano con el jugador en ninguno de los once partidos previos al parón por el coronavirus. Ni los problemas físicos de Curto, ni la falta de gol de Chumbi... Melgar no tenía sitio.

Los mismos 'rivales' que le ganaron la partida en la liga siguen en la plantilla. Este verano se ha apostado por la renovación de Curto y Toril, así como la continuidad de Chumbi con contrato. De ahí que, tirando de lo que ocurrió el pasado curso, donde Adrián Hernández nunca dio continuidad a Melgar, mirando que en pretemporada el preparador grana tampoco ha apostado seriamente por el delantero -110 minutos- y pensando que Pedrosa, el otro jugador que sube del filial, puede aportar muchas más cosas por su polivalencia por banda y en la media punta, se haya decidido nominar al delantero, que ocupa una ficha sénior. Para completar el ataque siempre se puede tirar de Silvente, autor de dos goles en pretemporada y menor de 23 años.