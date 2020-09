Álex Gallar: "Venir a Cartagena no es un paso atrás en mi carrera"

Su incorporación, tras pasar por Huesca y Girona, "no supone un retroceso", dice

El FC Cartagena ha presentado este martes a uno de los últimos fichajes anunciados para esta temporada. Álex Gallar, que llega cedido para esta campaña procedente del Girona, ha posado ya con la camiseta albinegra. Esa misma con la que tuvo tiempo de debutar el domingo en Butarque en la derrota que el conjunto de Borja Jiménez cosechaba por tres goles a uno ante el Leganés. El extremo catalán disputó la segunda mitad completa: "Me encontré muy bien. A nivel individual necesitaba una actuación como la que tuve el domingo, aunque no pudimos remontar. Fue un punto de inflexión esa segunda parte y debemos acogernos a eso para creer que podemos hacerlo muy bien en la categoría. Tenemos que empezar a creer desde ya", comenta el jugador.

A nivel colectivo, piensa que hay aspectos que mejorar para cambiar la tendencia de los primeros partidos: "Seguramente cuando te hacen tres goles no es solo una cosa la que falle. Quizá fuimos un poco débiles en las disputas y no fuimos capaces de frenar el juego de ellos. Toca mejorar esos aspectos. Estamos en la jornada 4 y hay mucho tiempo por delante", afirma Álex Gallar.

Se trata de un futbolista que viene de jugarlo todo en un club que luchó hasta el final por subir a Primer División, pero que en la anterior temporada pasó por las filas de la SD Huesca en la máxima categoría del fútbol español: "Necesitamos futbolistas como él en el equipo. Para el club supone un baluarte para ir en busca del objetivo como es la permanencia en lo deportivo. En lo anímico y fuera del campo también va a sumar mucho. Los primeros 45 minutos de Álex Gallar en Butarque fueron incluso más intensos que los segundos. Se le escuchaba desde la grada un aficionado más del Cartagena animando a sus compañeros", afirma el presidente Paco Belmonte.

Ahora, llega a Cartagena con el objetivo de ayudar al equipo a lograr el objetivo de la permanencia, en un cambio que, para él, no supone retroceder en su trayectoria: "Para mí no es un paso atrás. Vengo porque creo en este proyecto y porque las sensaciones que me dieron en el primer momento que estuvimos en contacto fueron muy positivas. Para mí era muy importante volver a encontrarme como futbolista y creo que aquí puedo hacerlo. Me gustó mucho el ambiente que se respiraba cuando vine a este estadio el Copa con el Girona el año pasado y es algo que tengo ganas de volver a disfrutar", asegura Gallar. De hecho, deja caer que la plantilla que se está construyendo da para más que luchar hasta el final por mantenerse en la categoría: "Es cierto que tanto el año pasado como este el proyecto del Girona invitaba a creer en el ascenso, pero creo que este equipo puede hacer también muy bien las cosas. Obviamente yendo con pies de plomo y en busca de esos 50 puntos, que son el objetivo primordial. Pero en cuanto a ilusión deben ganarnos muy pocos equipos, así que desde ya tenemos que pensar que vamos a ganarlo todo", comenta.

Su llegada a Cartagena pasa, en parte, por ver en el club un proyecto sólido en lo institucional y también en lo deportivo. Las llegadas de jugadores como Rubén Castro o Alberto de La Bella suponen un gran aliciente para su incorporación: "Cuando llegan jugadores de este calibre uno empieza a mirar más en serio el proyecto que tiene el club. Cuando se me planteó la opción de venir iba viendo como evolucionaba, pero después de hablar con Paco y Manolo, tuvo claro que iba a ser un año muy bonito ayudado por esas incorporaciones que se han ido haciendo". Con ellos, comparte vestuario y terreno de juego, en el que el extremo deja claro dónde prefiere jugar y el papel que quiere tener dentro de la plantilla: "Mientras esté en el once, jugaré donde sea. Estos años he jugado mucho más en la derecha para ir hacia dentro, que es donde más cómodo me siento. Pero si el míster decide ponerme en el otro lado, también voy a darlo todo. Soy un jugador muy vertical y me gusta estar siempre cerca del área. Siempre intento ayudar a la gente del equipo. Es muy importante que todo el mundo se sienta integrado y sabiendo qué puede aportar. Esa labor de vestuario es bastante importante y me gusta ayudar a todos los debutantes en la categoría", asegura el catalán.