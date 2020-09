Las dos conexiones del UCAM Murcia en las finales de la NBA

A principios de septiembre se cumplieron 14 años de la primera vez que Goran Dragic pisó Murcia. Aterrizó, entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros y a las pocas horas se visitó para disputar un amistoso ante el Vive Menorca. En la temporada 2006-2007, el CB Murcia, en su época de Polaris World, volvía a rugir tras su ascenso a la ACB después de dos campañas en LEB. El base esloveno se incorporó al plantel dirigido por Manolo Hussein en calidad de cedido por el Baskonia, tras firmar por tres temporadas por el conjunto vasco, y completó su primera experiencia en la máxima competición rodeado por Marcus Fizer, Anton Gavel, Juanjo Triguero, Xavi Sánchez, Perico Robles, Terrell Myers o Risacher. Y este miércoles, a sus 34 años, Goran Dragic disputará por primera vez las finales de la NBA liderando a Miami Heat frente a los Ángeles Lakers de Lebron James.





?? Athens Athleticism ??@Kostas_ante13 here protecting the bucket for the #LakeShow pic.twitter.com/hRDeUm6Kxl — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 19, 2019

Y es que, precisamente, el base recaló en la franquicia de Florida después de que James consiguiera dos anillos para regresar de nuevo a losEl talento que florecía en ela principios de los 2000 y que llevó al Baskonia a su fichaje, se ha ido puliendo poco a poco hasta encontrarse a un paso de conseguir uno de los sueños más ansiados en el mundo del baloncesto tras eliminar en las finales de Conferencia a los Boston Celtics. La aventura de Dragic en Murcia no fue fácil, le costó ganarse un hueco en los planes de Hussein y a finales de enero de 2007 llegó el griegocon un contrato de dos meses para competir por su posición. Su tope de anotación con el CB Murcia fue en el duelo frente al Akasvayu Girona, con Marc Gasol enfrente, al alcanzar los 18 puntos y 4 asistencias.Tras su paso por Murcia regresó a Eslovenia para militar en eldisputando la Euroliga , para marcharse la temporada siguiente a la NBA en 2008 para afrontar su primera etapa en los Phoenix Suns, franquicia que contaba con sus derechos. En 2011 fue traspasado a los, jugando un par de partido con el Tau por la huelga en la NBA esa campaña, y tras regresar a los Suns finalmente fichó por Miami Heat. En la selección eslovena fue clave para acabar logrando en 2017 el histórico Eurobasket junto aEsta será la primera conexión que tenga el UCAM Murcia CB desde. Pero existe una segunda. Mientras que varios aficionados murcianos se inclinen por, será Alex Antetokoumpo quien esté con muy pendiente de lo que hagan los Ángeles Lakers. Y es que Kostas, tercer hermano de la saga que lidera Giannis, mejor jugador defensivo de la NBA esta campaña y estrella de los Milwaukee Bucks, forma parte del plantel de la franquicia de oro y púrpura que se encuentra en la 'burbuja de Orlando'.cuenta con un contrato bidireccional con los Lakers al estar a caballo con la Liga de Desarrollo en la NBA, pero ante el riesgo de poder perder a jugadores por el coronavirus o las lesiones, ha formado parte del róster oficialmente desde que se retomó la temporada. Su hermano pequeño Álex recaló en el UCAM Murcia este verano con un contrato de tres temporadas para realizar su formación en España y el pasado domingo fue convocado por primera vez con el primer equipo en un partido oficial ante el Iberostar Tenerife aunque no contó con minutos. Mientras que, quien también jugó en España en las filas del Morabanc Andorra, comparten equipo en los Bucks.En los últimos años han sido varios los jugadores que han pasado por el UCAM Murcia CB y después han militado en la NBA como el caso de. No obstante, el único que hasta ahora ha cruzado el charco directamente desde el conjunto murciano ha sido el base, quien se encuentra actualmente en el róster de Philadelphia Sixers. El pívoto el alero-actualmente en Utah Jazz- son algunos de los nombres a los que se podría unir, del Real Madrid, si se acaba marchando del conjunto blanco la próxima temporada.