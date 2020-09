El UCAM Murcia cae ante el Ibiza y sigue sin ganar en la pretemporada

El UCAM Murcia pierde en su quinto partido de la pretemporada por 1-2 ante el Ibiza en La Manga Club. Tras una buena primera parte, los de Salmerón se vuelven a diluir en el segundo periodo y encajan dos tantos de Karim y Davo en un minuto que le sacan del partido. Finalmente, Xemi recorta distancias en el minuto 80 después de aprovechar un regalo de Chanza. En los últimos minutos, se lanza al ataque para arreglar su falta de intensidad durante los últimos 45 minutos, pero no lo consiguen.

Era un duelo de altura en esta pretemporada entre dos de los equipos más potentes de la Segunda División B. Los universitarios, que son claros candidatos a luchar por el liderato del subgrupo, no han empezado la pretemporada de la mejor manera, sin ser capaces de conseguir la victoria. Enfrente, el Ibiza, es uno de los equipos que también está llamado a estar arriba a finales de la temporada y luchar por el ascenso al fútbol profesional.

Salmerón, para este partido, probó un once con más solidez que creatividad y no le fue mal. En portería volvió a rotar Unai Agirre, protegido por Viti, Dean, Josete y Gurdiel. El centro del campo lo formó con Adrián León de cierre junto a Booker y Tropi. En las bandas situó a Javi Moreno y Xemi, y actuó de 'nueve' Mustafá, ante los problemas físicos de Jauregi y la posibilidad de que Aketxe abandone la entidad después del fichaje de Espina.

Empezó el partido con un ritmo más alto de lo habitual con respecto a los otros partidos del UCAM en pretemporada. Fue un inicio vistoso y animado en el que el control del juego estuvo repartido y los dos equipos se asomaban tímidamente a la portería rival. Con el paso de los minutos, esa igualdad se fue diluyendo y la balanza se inclinó a favor del UCAM, que empezó a divertirse con la pelota a través de Javi Moreno y Xemi. El extremo derecho de los universitarios estuvo muy activo en los primeros 45 minutos y se entendió muy bien con Xemi. De hecho, fueron los protagonistas de la acción más peligrosa de la primera parte. Moreno filtró un pase entre líneas que terminó con un remate cruzado de Xemi que repelió el guardameta. La sensación era que a poco que el UCAM conectara con Javi Moreno y con Tropi en el centro del campo, podían hacer mucho daño sobre todo en transiciones ofensivas.

​Sin ideas en la segunda parte

El segundo tiempo empezó de otra manera. El Ibiza quiso hacerse con el control del esférico y salió con una marcha más que el equipo de Salmerón. Esa falta de intensidad de los universitarios se notó y el Ibiza empezó a hacer más daño. En el minuto 55, Karim aprovechó un pase largo que pilló a la defensa en Babia y convirtió el 0-1 para el Ibiza.

Poco se hizo esperar el segundo mazazo para el UCAM Murcia, ya que tan solo un minuto después, Davo aumentaba la renta después de aprovechar un buen pase de Rodado. El partido se le puso cuesta abajo después de encajar dos tantos en dos minutos. No es la primera vez que los de Salmerón se diluyen en la segunda mitad. También le pasó frente al Atlético Levante cuando los valencianos remontaron el partido aunque finalmente Jauregi rescató un empate. Sin motivo aparente, ya que Salmerón no cambió ninguna pieza en el descanso, los mismos once jugadores se vinieron abajo y después de los dos goles que encajaron, tampoco hubo reacción por su parte. No dieron un paso adelante.

El UCAM Murcia se quedó 'grogui' después de los dos goles y el Ibiza empezó a manejar el partido a su antojo de la mano de Lara. Debutó Espina después de oficializar su fichaje esta semana pero no pudo apenas entrar en juego. Un error de Chanza, guardameta del Ibiza, permitió meter a los universitarios en el partido. Literalmente regaló el gol a Xemi con un error en la salida de balón. Lo aprovechó el catalán para recortar distancias superándolo a placer. Fue de los mejores para los murcianos.

Se desmelenó el conjunto universitario en la recta final intentando conseguir la igualada e intentó mejorar la mala imagen mostrada durante todo el segundo periodo. Empezó a presionar más arriba y tuvo una oportunidad con un disparo de Viti que se marchó alto. Finalmente no pudo empatar y las victorias siguen sin llegar en la pretemporada universitaria. Sí que es cierto que la pretemporada está para llegar en forma a la liga, pero no está de mal que los resultados acompañen de vez en cuando. Salmerón tiene mucho trabajo por delante, todavía no ha dado con la tecla y tiene que corregir las desconexiones que sufre su equipo, sobre todo en las segundas partes.

FICHA TÉCNICA

UCAM Murcia. Unai Agirre, Adán Gurdiel, Charlie Dean, Josete, Viti, Adrián León, Booker (Espina, 61), Tropi, Xemi, Javi Moreno, Mustafá.

Ibiza. Chanza, Héctor Martínez (Grima, 45), Rubén (Goldar, 45), Orozco, Kike López, Manu Molina, Mateo, Davo (Lara, 62), Sergio Cirio (Josh, 62), Ilyas Chaira (Karim, 45), Ángel Rodado.

Goles. 0-1. Min. 55: Karim. 0-2. Min. 56: Davo. Min. 80: Xemi.

Árbitro. Pedro Campo Salinas, del comité murciano.

Estadio. La Manga Club.