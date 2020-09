El UCAM se inmola en el Palacio tras encajar 43 puntos en el último cuarto

Cuarenta y tres puntos encajados por el UCAM Murcia CB en el último cuarto ha sido lo que ha privado al conjunto universitario de sumar la que hubiera sido su segunda victoria en el arraque de la Liga Endesa. Los de Sito Alonso tiraron en diez minutos todo el trabajo de media hora por la borda y le volvieron a temblar las manos, como ocurría la temporada pasada, en otro final apretado tras contar con una ventaja holgada. Los fallos defensivos en los últimos tres minutos, pérdidas tontas y la falta de inteligencia para mandar al tiro libre al Iberostar Tenerife acabaron condenando a los murcianos en el Palacio de los Deportes. Así pues, el UCAM añade otra mala gestión en las tres primeras jornadas tras la imagen ofrecida en Andorra hace una semana. Poco sirvió contar con un quinteto cargado de experiencia en ACB o que Conner Frankamp anotase 21 puntos y Augusto Lima firmase un 'doble-doble' con 13 rebotes. Los errores volvieron a llegar en el peor momento y fueron transcedentales -desde la eliminación de Sadiel Rojas- para el resultado final del partido.



Primer cuarto

Sito Alonso apostó por el mismo quinteto inicial que saltó a pista frente al Movistar Estudiantes, y el UCAM no pudo arrancar de la mejor forma. Al minuto de juego ya tuvo que solicitar Txus Vidorreta el primer tiempo muerto tras encajar su equipo un parcial de 6-0 gracias a las canastas de Lima, Davis y Frankamp. La intensidad y el posicionamiento defensivo del conjunto universitario en los primeros compases fue de un nivel altísimo, llegando a anular a todas las armas del Iberostar Tenerife en pista como eran Shermadini o Doonerkamp. Eso permitió a los de Sito Alonso ganar confianza tras anotar varias canastas fáciles, y tomando posteriormente buenas decisiones en los ataques estáticos (13-4). Con las rotaciones, el UCAM mantuvo el nivel en los dos extremos de la pista, secando por completo el juego interior tinerfeño y agrandando la ventaja con Davis o Frankamp. Cuando parecía despertar el Iberostar Tenerife, apareció DJ Strawberry con dos triples consecutivos para colocar el marcador hasta el 23-9. Sin embargo, en los últimos instantes del primer cuarto llegaron los desajustes para el UCAM y los de Vidorreta acabaron con mejores sensaciones el primer asalto (23-12).

Segundo cuarto

El UCAM empezó a acusar la carga de minutos durante el segundo cuarto y, quizá, por esa razón no fue tan eficaz de cara al aro contrario durante algunas fases del segundo cuarto. Sin embargo, la intensidad defensiva seguía presente mantener a raya al cuadro tinerfeño. La presencia de Lima en las dos canastas también fue clave tras las dos faltas de Cate. El pívot brasileño convirtió en puntos la mayoría de los rebotes ofensivos y colocó dos tapones en los primeros veinte minutos de juego (33-22). La falta de acierto en el tiro libre, con un 4/9 en las estadísticas, no permitió a los murcianos irse un poco más en el marcador tras una técnica sobre Rojas y cuando los de Txus Vidorreta apretaron de nuevo. Cuatro puntos consecutivos de Shermadini obligaron a pedir tiempo muerto a Sito Alonso a falta de 27 segundos para el descanso. Y la pizarra del técnico madrileño funcionó para dar un zarpazo más antes de marcharse ambos conjuntos al vestuario con un triple de Radovic (42-26).

Tercer cuarto

En el tercer cuarto el UCAM contó con más problemas que en los dos anteriores, sin embargo, pudo salir airoso en varios momentos clave cuando subió el voltaje en cada jugada. Al inicio gracias a los puntos y la visión de juego de Frankamp para seguir conservando la ventaja pese a las apariciones de Shermadini y Salin (55-34). Y después, gracias al rebote, dominado por Cate y Lima, cuando apostó por transiciones rápidas en su ataque en vez de empezar a jugar con el 'crono'. Eso llevó al UCAM a cometer varias pérdidas inexplicables y a acudir al tiro libre, aunque no era su día desde esa distancia, aunque sí que fue suficiente para arrancar la fase decisiva con una distancia cómoda como para que el triunfo se escapase (58-41) después de contar con hasta un +19 de ventaja.

Último cuarto

ETxus Vidorreta apostó por la presión a toda pista nada más volver a pista, y al UCAM le costó reaccionar. Un parcial de 2-7, tras un triple de Doornekamp, obligó a Sito Alonso a solicitar tiempo muerto para despertar a los suyos al reducirse el colchón (60-48) y devolver a la cancha a Augusto Lima. A falta de siete minutos para el final, otro triple del ala-pívot visitante rebajó todavía más la renta tras una canasta de DJ Strawberry (62-51). Pero fue entonces cuando apareció Conner Frankamp para rescatar al UCAM de aguas revueltas. Un triple del norteamericano y dos posesiones deshaciéndose de rivales, aunque a que no llegaron a buen puerto, volvieron a conectar a los universitarios tras un par de desajustes en defensa (65-54). Una antideportiva señalada sobre DJ Strawberry, y la posterior canasta en la posesión de Radovic, devolvieron al UCAM a una mejor posición en el marcador (69-54). Sin embargo, el Iberostar le devolvió el golpe a los locales con una antideportiva de Radovic en un triple de Fitipaldo en la esquina para neutralizar las dos acciones anteriores. Los tiros libres se convirtieron de nuevo en el peor enemigo del UCAM para no cerrar antes el partido después de dos fallados por Rojas que pusieron al Iberostar a 12 puntos a falta de tres minutos. La presión a toda pista del Iberostar volvió a poner a prueba a los universitarios en varias posesiones y después de un triple de Salin. Radovic se emparejó con Shermadini sin Cate ni Lima en pista, y a falta de un minuto para el final el UCAM parecía tener controlada la situación hasta que un error de Rojas en el saque de fondo hizo temer lo peor (76-70) al convertir el Iberostar el triple a falta de 1:11 para el final. Pero fue a peor. Y es que Jordan Davis agotó el tiempo en el saque tras el tiempo muerto de Sito Alonso, dándole la posesión a su rival. Eso acabó costando la quinta falta de Radovic en la siguiente jugada, siendo eliminado, y los tiros libres de Shermadini (76-71). La pesadilla ya era una realidad con otra antideportiva de Rojas y el correspondiente triple de Salin en la posesión que colocó el 78-75 con el dominicano eliminado. Frankamp acudió al tiro libre a falta de treinta segundo para el final, y no falló, para colocar el 80-75. Pero el carrusel estaba prácticamente asegurado. Marcelinho Huertas, no erró en el momento clave, para desde el 6'75 reducir de nuevo la ventaja. Con las visitas al tiro libre de ambos equipos se paró el reloj en 8 segundos con 81-80 en el marcador. En la siguiente 'ronda' Rafa Luz falló un lanzamiento dejando el 82-80. La pesadilla siguió para el UCAM porque, tras los dos tiros libres convertidos por Salin, Frankamp perdió el balón en la posesión con 82-82 y tras el saque de banda Shermadini cedió solo a Salin bajo el aro para darle la victoria al Iberostar (82-84).