Borja trata de dar con la tecla

Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Es lo que deben estar pensando en las últimas horas en las entrañas de la entidad albinegra. Las noticias en el apartado de fichajes ha hecho que se desvíe en cierto modo la atención que merece un encuentro como el que el Cartagena disputa este fin de semana. La jornada 3 lleva al conjunto de Borja Jiménez hasta Butarque para medirse al Leganés después de haber sumado un punto de los primeros seis en juego. Enfrente, un rival que hace solo tres meses estaba en otra categoría y que, a pesar de haber empezado con una victoria, viene de caer derrotado: «Al Leganés le está sucediendo un poco como a nosotros. Tienen muchas llegadas y salidas de jugadores. A priori es uno de los equipos más potentes de la categoría, a nivel futbolístico y presupuestario. Tienen un muy buen entrenador, que es conocedor de la categoría y capaz de sacar mucho rendimiento a todos los jugadores. Son un equipo muy sólido, que juega con dos puntas, que es agresivo, que le gusta ser dominador y que tiene gente grande para el balón parado. En definitiva un muy buen rival», comenta Borja Jiménez.

Un encuentro para el que el técnico albinegro asegura que, a excepción de Andújar por la expulsión en el último partido, tiene «a todos los jugadores disponibles. El grupo al completo ha entrenado muy bien durante toda la semana y a priori llegan los 23 en condiciones». En Butarque debe verse una versión similar a la que desplegó ante el Sporting, aunque hace falta corregir muchos matices para mejorar el resultado: «Debemos terminar de pulir los detalles que el otro día no nos permitieron ganar y ser más contundentes en las áreas. Pero sobre todo, ser dominadores, llevar el ritmo del partido a lo que nosotros queremos y que, como el otro día demostramos, podemos dar mucha guerra y competir de tú a tú con el rival», asegura.

Precisamente, acerca de la ansiedad que puede surgir si no llega la pronto la primera victoria de la temporada, ha hablado el técnico abulense, no considera que no debe convertirse en una obsesión: «No preocupa. Lo he dicho muchas veces y la gente puede querer entenderlo o no. Nosotros vamos a salir a ganar todos los partidos, pero este año vamos a tener más problemas para conseguirlo y eso va a ser la tónica habitual. Si cada semana que perdamos un partido nos va a preocupar perder el siguiente, nos estaríamos volviendo locos. El año pasado tres de los cuatro equipos que estaban en descenso en la jornada 9, habían terminado salvándose. El Mirandés no había ganado ningún partido hasta la jornada 8 y luego fueron el equipo revelación. Estamos en un proceso en el que el mercado de fichajes está abierto, que todo va cambiando. Por eso hay que tener paciencia y para nada me preocupa perder el domingo», afirma.



Con alternativas suficientes

Para tratar de lograrlo, habrá que buscar un sustituto de garantías para la baja de Andújar en el centro de la zaga: «Tenemos varias opciones. Puede jugar ahí Carlos David, pero también puede hacerlo Alberto de la Bella cambiando desde el lateral. Las opciones de Uri y de Kleandro también las barajamos. Tenemos alternativas para suplir la baja», comenta Borja Jiménez.

También podría haber cambios en el lateral derecho para que entrara David Simón: «Es un tema similar al de Andújar. Ahí tenemos opciones de cambiar y vamos a valorarlo hasta el último momento. Estamos muy contentos por cómo lo está haciendo Julián Delmás en esa demarcación. Lo bueno que tenemos es que existe esa competencia interna con la que van a hacerse mejores el uno al otro». Mientras, arriba, se espera que debute en el once inicial Rubén Castro: «Es otra de las posibilidades que tenemos para poner en el once inicial. Lleva bastantes sesiones con nosotros, él va cogiendo buenas sensaciones y valoraremos si parte de inicio . Hablaremos también con él para saber cómo se encuentra. No tenemos la necesidad de que tenga que jugar ya y correr algún riesgo que nos haga perderlo varias semanas», asegura.