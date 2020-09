Adrián reparte protagonismo

El Real Murcia sigue avanzando de cara a la próxima temporada que dará comienzo el dieciocho de octubre. La temporada comenzó de la mejor manera posible con dos victorias y con un equipo muy vertical, aunque siendo justos, cometiendo varios fallos que las victorias taparon un poco. Después de los dos últimos partidos de pretemporada en los que no se ha conseguido ni una victoria, frente al Ibiza -derrota por dos a cero- y al Lorca -empate a uno-, esos fallos se han expuesto un poco más a la crítica y se ha visto a un equipo que todavía tiene carencias en cuanto al control del partido y en tareas defensivas, sobre todo.

Para eso está la pretemporada. Más que para lograr resultados -aunque es obvio que crecer desde la derrota siempre ayuda-, para detectar y mejorar los errores que vayan surgiendo para empezar el curso de la mejor forma posible, tanto física como anímicamente. Adrián Hernández se está tomando este periodo como tal y lo está utilizando como un periodo de adaptación de los nuevos fichajes y dando oportunidades a los canteranos para que demuestren que pueden estar ahí y llenar el vacío que dejaron Juanma, Meseguer y Josema con gente de la casa.

El entrenador del Murcia no ha repetido ni un solo once en los cuatro partidos de pretemporada que ha disputado y ha repartido los minutos de sus futbolistas de una manera muy ordenada con el fin de prevenir lesiones y de cargar lo menos posible las piernas de sus jugadores depués de un periodo de más de seis meses sin competir, en algunos casos. De hecho, no hay ningún jugador que haya sido titular en los cuatro partidos hasta el momento, lo que habla bastante bien de la gestión de minutos del técnico grana.



26 jugadores utilizados

Adrián Hernández ha contado también con todas las incorporaciones que ha hecho el Real Murcia y con todos los jugadores que siguen en la plantilla a excepción de Lejárraga, que sigue en el equipo pero se le está buscando salida desde la contratación de Josele en la portería. Veinte del primer equipo y seis jugadores del filial han sido los que de momento han tenido minutos en esta pretemporada. Y la verdad que todos ellos están aprovechando muy bien los minutos que les está dando su entrenador, especialmente en el caso de Palazón y de Silvente, que están dejando muy buenas sensaciones. Palazón, aunque ya tiene ficha con el primer equipo, ha dejado detalles de calidad en el tiempo que ha estado sobre el césped y Silvente ha demostrado tener esa cualidad que hace especial al un delantero, el olfato goleador. El ariete ha metido dos goles en cuatro partidos.

Se tiene que ir conociendo un poco más el Real Murcia para dar las máximas prestaciones antes del comienzo liguero, ya que aunque el balance es positivo, con dos victorias, un empate y otra derrota, las sensaciones de los dos últimos no han sido ni mucho menos buenas. El Ibiza fue muy superior en todo y se acabó llevando el partido. Ante el Lorca FC, club de menor categoría, tampoco es que se notaran mucho las diferencias y finalmente Chumbi empató la contienda en los minutos finales.

La próxima prueba la tendrá el miércoles contra el Muleño de Tercera División, un amistoso clásico de las pretemporadas del Real Murcia. Veremos si el equipo consigue recuperar la versión ofrecida en ciertos tramos de juego de los dos primeros amistosos y vuelve a ser el equipo vertical y rápido que le gusta a Adrián Hernández.