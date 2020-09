Los equipos del Grupo XIII ya conocen su calendario

El fútbol no profesional sigue dando pasos para echar a rodar a partir del 18 de octubre. Después de que la Federación Española de Fútbol definiese hace unos días los calendarios de los cinco grupos de Segunda División B, ahora han sido los equipos murcianos del Grupo XIII de la Tercera División los que han conocido el camino que tendrán que seguir para avanzar en una campaña que será diferente, y es que, además de dividirse la competición en dos subgrupos, los aspirantes al ascenso no lucharán por una plaza en lo que ahora se conoce como Segunda B, sino que aspirarán a la próxima Segunda RFEF, que en realidad será la cuarta categoría, teniendo por encima la Primera RFEF, la Segunda División y la Primera División.





La primera jornada del Grupo A es la siguiente:

La primera jornada del Grupo B es el siguiente:

La Federación Murciana de Fútbol ha dividido el Grupo XIII en dos subgrupos. El primero de ellos está compuesto por el Real Murcia Imperial, el Churra, el Atlético Pulpileño, El Palmar, el Águilas, el Plus Ultra, el Olímpico de Totana, Los Garres, el Minerva, el Bullense y el UCAM Murcia B. El subgrupo B lo conforman el Cartagena FC, el Racing Murcia, el Mar Menor, el FC Cartagena B, el Mazarrón, La Unión, Huércal-Overa, Minera, Lorca FC, Muleño y Ciudad de Murcia.Todos esos detalles ya se conocían.que arrancará el 18 de octubre y se alargará en su fase regular hasta el 28 de marzo. El 11 de abril comenzará la fase 2 de los grupos C, D y E. Por su parte, el 23 de mayo llegarán las eliminatorias de play off.At. Pulpileño-El PalmarCD Bullense-Ucam MurciaPlus Ultra -ÁguilasOlímpico de Totana - SF Cultural MinervaEDMF Churra-UD Los GarresDescansa: Imperial Real Murcia.Cartagena FC-Mazarrón FCFC Cartagena B-Racing Murcia FCFútbol Club La Unión At.-MuleñoHuércal Overa-CD MineraMar Menor CF – Lorca FCDescansa: CAP Ciudad de Murcia., de las cuales, la primera corresponderá a la competición regular, la segunda abarcará tres fases específicas (Segunda Fase para Segunda División RFEF, Segunda Fase por la Fase Final para Segunda División RFEF y Segunda Fase por la Permanencia en Tercera División RFEF) y la tercera corresponderá a la Fase Final de Eliminatorias a Segunda División RFEF / Play Off de Ascenso a Segunda División RFEF.