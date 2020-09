Chumbi saca del apuro al Real Murcia en Lorca

Lorca FC y Real Murcia han empatado (1-1) en un partido donde nunca se apreció la diferencia de categoría. El encuentro fue muy igualado. La primera parte algo más movida que la segunda, aunque fue tras el descanso cuando se marcaron los dos goles que subieron al marcador. El equipo lorquino superó a los murcianistas en muchas fases del juego. Lo mejor, el golazo del canterano Jesús Ros, abortado por el tanto de Chumbi a falta de dos minutos para el final.



El Lorca FC se vio obligado a jugar con la segunda equipación, rayas verticales, negras y amarillas, ya que el Real Murcia solo dispone de una indumentaria, la blanca.



Los locales disputaban su segundo partido de pretemporada ante un Real Murcia que el miércoles había sucumbido contra el Ibiza. El técnico grana, Adrian Hernández, rotó a su plantel.



En el Artés Carrasco, además de salir en la portería Tanis, la línea defensiva de cuatro estuvo compuesta por Navas en la derecha, Melgar en la izquierda, con Antonio López y Edu Luna en el centro de la zaga. Por delante, Youness, y después una línea de cuatro con David Segura y Pablo Haro más abiertos, Palazón y Pedrosa alternando la media punta. Arriba, Silvente.



Por su parte, Víctor Dus puso en liza un once que se parecerá mucho al titular en liga. El técnico lorquino no pudo contar con los lesionados Gimeno, Adrián Campoy y Pelayo. Tuvieron minutos, los juveniles Sergio, Quino y Raúl.



Vistosa primera parte donde ambos equipos salieron sin complejos a un perfecto terreno de juego. En la primera media hora se sucedieron ocasiones claras en ambas porterías.



A los once minutos empezó avisando Dieguito cuya volea desde fuera del área salió lamiendo el palo izquierdo de Tanis. Un minuto después, respondió el Real Murcia. Jugada de estrategia tras una falta, y Edu Luna remató de cabeza e hizo lucirse a Marcos Morales.



Las incursiones de Dani Bermejo por la derecha, la calidad de Totti y Cristo Martín eran lo más destacado de los lorquinos. Al Real Murcia no le duraba mucho el balón. Youness casi siempre era desbordado.





FICHA TÉCNICA

En el minuto 21, Cristo Martín arranca desde la línea de tres cuartos, pase perfecto a Dani Bermejo y el disparo cruzado de éste que salió muy cerca del palo.Volvió a responder el Murcia un minuto después. Incursión de Silvente por la derecha, penetró el área pero su disparo raso salió fuera por poco.Sin goles terminó la primera parte.Siete cambios realizó el Real Murcia en el inicio del segundo tiempo. Josele estuvo en la portería, Herrero en el lateral derecho y Navas cambió a la izquierda. Edu Luna repitió en el centro de la defensa con Miguel Muñoz. Por delante, Abenza y Yeray. Pedrosa cayó a la banda derecha y David Segura en la izquierda. Junior de enganche y Chumbi en punta.A los cincuenta y siete minutos entraron Fran Navarro por Edu Luna y Víctor Curto por David Segura. Con la salida de Curto, Junior pasó a la izquierda.El Real Murcia tuvo más el balón pero apenas llegaba al área del Lorca. Los lorquinos con mucho orden táctico no sufrían y se atrevían por los costados.En el minuto setenta y uno,Controló en la línea de tres cuartos, avanzó unos metros, no se lo pensó dos veces y desde fuera del área enganchó un derechazo que entró en la escuadra izquierda de la portería de Josele.El Real Murcia empató a falta de dos minutos para el final. Tras una jugada a balón parado, Domis botó una falta desde la derecha con la pierna izquierda. Tras varios rechaces, el aguileñoFue lo único destacado del equipo de Adrián Hernández en la segunda parte. Muy pobre bagaje del Real Murcia ante un entusiasta Lorca FC que mejoró de forma ostensible con respecto al primer partido de pretemporada.

LORCA FC:

Marcos Morales, JosÉ Mariano,David Vera, Álex Díez, Cayu, Totti, Valdeolivas, Dani Bermejo, Cristo Martín, Asen y Dieguito. También jugaron José Gabriel, Antoñito, Sergio Sánchez, Quino, Villanueva, Jesús Ros, Basi, Varela, Eloy y Raúl.

REAL MURCIA:

Tanis, Navas, Antonio López, Edu Luna, Melgar, Youness, David Segura, Pablo Haro, Palazón, Pedrosa y Silvente. También jugaron Baro, Yeray, Chumbi, Víctor, Josele, Miguel Muñoz, Junior, Abenza, Herrero, Domi, Fran Navarro y Álex Melgar.

ÁRBITRO:

Navarro Quiñonero. Amonestó al visitante Junior.

INCIDENCIAS:

Estadio Artés Carrasco. Sin público.

GOLES:

1-0. Min. 71: Jesús Ros