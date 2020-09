El Cartagena paga la novatada

Los de Borja Jiménez son superiores durante 70 minutos, pero perdonan y pagan la falta de gol. Además, David Andújar acaba expulsado.

Mucha lucha para tan poca recompensa. Nadar para morir en la orilla. Cualquiera de estas expresiones o similares podrían aplicarse a lo que fue el partido de este domingo en el que el Cartagena se fue con el casillero a cero después de un partido en el que dominó durante 70 minutos. Fue mejor y dispuso de las ocasiones más claras para haberse llevado los tres puntos ante un Sporting que fue de menos a más y que supo esperar el momento oportuno para dar el mazazo definitivo a los albinegros.

Llegaba el Cartagena al encuentro después de haber sacado un valioso empate en la primera jornada ante el Oviedo en el Carlos Tartiere y queriendo hacer bueno ese empate sacando un resultado positivo en casa. Enfrente, un rival que logró ganar a otro recién ascendido como la UD Logroñés en El Molinón y de forma agónica, con un gol en el último minuto que le permitía empezar la competición de la mejor forma.

Para tratar de llevarse los tres puntos, Borja Jiménez salía con un once inicial en el que entraron algunas variaciones con respecto al equipo que jugó en Oviedo en la primera jornada. Con Marc Martínez y la pareja de centrales formada por Andújar y Álex Martín consolidados, el primer cambio llegó en el lateral izquierdo, donde Alberto de La Bella sacó del once a Forniés. No hubo cambio, sin embargo, en el lateral derecho, donde Delmás volvió a estar en el puesto. En el medio, repetían Clavería, Carrasquilla en el enganche, mientras que Jurado -que ha pasado de estar fuera del equipo a ser titular- dejaba fuera a Verza. Arriba, repetían Cayarga y Simón Moreno, y Nacho Gil se ganaba el hueco tras su buena actuación en la segunda mitad en el Oviedo.



Superioridad sin recompensa

Comenzaba el partido con un Cartagena muy intenso y presionando la salida de balón del conjunto asturiano, lo que puso en apuros a los de David Gallego en los primeros compases de juego. Pero no solo sin balón, sino que los albinegros llevaron también la batuta con el esférico en los pies. Cierto es que el Cartagena no logró estar demasiado incisivo al principio, pero sí que inquietó en varias ocasiones a Mariño. La primera de ellas, con un disparo desviado de Nacho Gil, que agarraba el balón desde la derecha y yendo hacia la frontal terminaba sacando un disparo con la izquierda que se marchaba desviado. Después, con un centro raso de Cayarga desde la izquierda que no encontraba rematador.

A pesar de que el dominio era de los albinegros, poco a poco trató de despertar el Sporting, que con alguna posesión larga logró acercarse a la meta defendida por Marc. Un remate sin peligro de Babin en un saque de esquina y un centro lateral obligaron a intervenir al guardameta catalán. No volvió a ver puerta el Cartagena hasta pasado el minuto 20, cuando una buena jugada de combinación entre Nacho Gil y Delmás terminaba con un disparo de este último desde fuera del área que atajaba el portero visitante sin apuros. Poco después Simón Moreno desaprovechaba un error en la salida de balón del Sporting. El delantero asturiano no logró definir cuando tenía todo de cara para buscar la portería.

Pero no fue hasta pasada la media hora de juego cuando iba a llegar la más clara para los de Borja Jiménez. Carrasquilla servía un balón medido con el exterior al más puro estilo Luka Modric para que De la Bella, que se incorporaba desde atrás, rematara en plancha y se encontrara con la gran parada de Mariño, que evitaba el primer tanto del encuentro. El dominio albinegro se mantuvo hasta el final de la primera parte en la que, sin apenas acercamientos, sí que hubo tiempo para que el VAR revisara una posible mano dentro del área del Sporting en un remate de cabeza, pero desde la sala le comunicaban al colegiado que no había existido.



Quien perdona, acaba pagando

Con la misma dinámica que la primera mitad empezó el segundo acto. Producto de ello, llegó la primera ocasión. Carrasquilla estuvo atento al error de la zaga rojiblanca y encontró a Simón Moreno que, dentro del área, logró girarse para sacar un potente disparo a la media vuelta que detuvo Mariño. Siguió percutiendo también el conjunto albinegro con las llegadas de De la Bella hasta línea de fondo. En una de ellas, la combinación con Cayarga terminaba con un centro envenenado al que tenía que responder de nuevo el guardameta. No obstante, iba a ser el Sporting el que iba a disponer de la más clara. Un buen pase en profundidad dejaba a Djucka solo delante de Marc, pero el delantero enviaba el balón muy desviado de forma incomprensible.

Fue entonces cuando se puso en marcha el carrusel de cambios en el que saltaron al verde Carmona por parte de los visitantes y Elady William y Lozano en el Cartagena. Fue en ese momento cuando los visitantes comenzaron a sentirse más cómodos y lograron robarle el dominio del balón a los albinegros. Las llegadas rojiblancas empezaban a sucederse y el balón parado terminó convirtiéndose en la dosis letal para los albinegros. Un remate de cabeza de Gragera en una falta lateral ante el que nada podía hacer Marc le sirvió al conjunto asturiano para hacer el único gol del partido y llevarse los tres puntos.

Borja trató de reaccionar dando entrada a Rubén Castro a falta de 15 minutos, pero más cerca que el empate estuvo el segundo del Sporting. Aitor, que partía en posición dudosa, se plantaba ante Marc y este lograba repeler el disparo con la cara, mientras que otra vez Gragera entraba solo al remate y enviaba el balón por encima del travesaño.

Ya en el último minuto del tiempo reglamentario, Andújar veía la segunda cartulina amarilla por derribar a Djucka y el colegiado le mostraba la segunda amarilla que le mandaba camino de vestuarios, acción con la que prácticamente se ponía punto y final al encuentro.

El Cartagena deja escapar así una buena oportunidad para hacer con sus primeros tres puntos en un partido en el que mereció mucho más.

Los albinegros viajarán la semana que viene hasta Butarque para verse las caras frente al Leganés en un encuentro en el que tratará de reponerse y buscar la primera victoria de la temporada después de un comienzo pobre con un punto de seis posibles.