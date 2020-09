Salmerón no consigue dar con la tecla del UCAM Murcia

Sigue sin ganar el UCAM Murcia en pretemporada después de cuatro partidos. El equipo dirigido por José María Salmerón no pudo superar al Atlético Baleares y terminó con empate a cero. Los baleares fueron superiores, sobre todo en la segunda mitad, y no aprovecharon la gran actuación de Alberto Gil para hacerse con la victoria. Los universitarios, salvo alguna jugada aislada de Alberto Fernández, fueron incapaces de crear peligro sobre la meta rival.

Después de las derrotas frente al Hércules y el Elche, llegó el empate ante el Atlético Levante en el que por fin se abrió el marcador de goles en la pretemporada. Le esperaba una dura prueba ante uno de los cocos de Segunda B, el Atlético Baleares. El conjunto palmesano consiguió llegar como primero a los play off de ascenso a Segunda la temporada pasada, pero no pudieron aprovechar ninguna de sus dos oportunidades para subir, ni contra el Cartagena ni el Cornellá. Tampoco ha empezado bien la pretemporada, perdiendo sus dos partidos. Aún así, es un auténtico equipazo con jugadores de la talla de Orfila, Fito Miranda y Vinicius Tanque, tres ex jugadores del Cartagena. Salmerón sacó de inicio un once muy competitivo para el partido con Biel en la portería; Gurdiel, Ramón Martínez, Josete y Viti en la zaga; de Vicente, Tropi y Xemi en la medular; Alberto Fernández y Javi Moreno en las bandas y Jauregi en punta.

Empezó el partido igualado, con pocas oportunidades de gol y con un ritmo espeso. Los dos conjuntos trataban de aclimatarse al partido y aunque es cierto que los visitantes no lograron crear peligro, controlaron un poco más el juego que los universitarios. Tampoco ayudó la ausencia de de Vicente, que se tuvo que retirar en el minuto doce de partido por unas molestias en los isquios con varios gestos de frustración. Su puesto lo ocupó en la medular Adrián León.

Poco a poco se fue desperezando el UCAM pero no ofreció tampoco una buena versión de lo que se le presupone a este equipo. También fruto de la buena colocación y la presión que los baleares ejercieron sobre el eje de creación de los universitarios. Tan solo algún chispazo de Alberto Fernández desde la banda izquierda inquietó a Xavi Ginard. También se mostró muy activo en los primeros cuarenta y cinco minutos Javi Moreno, que no paró de tirar su clásica diagonal de derecha a izquierda para intentar encontrar espacios. Tuvo tiempo de exhibirse también Biel Ribas, que en el minuto 42 sacó bajo palos un remate a bocajarro de los visitantes. Finalmente la jugada fue invalidada, pero el meta dejó claro que sus reflejos siguen intactos.

Cambió a todo el once Salmerón al inicio de la segunda parte menos en la portería, que siguió Biel Ribas. Dio minutos a todos los jugadores de la convocatoria, tanto del primer equipo como del filial. Parecía que salía el UCAM Murcia con las ideas más claras y queriendo dar un paso adelante con los hombres de refresco. Pero no fue así finalmente. Alberto Gil fue un dolor de muelas para Chacartegui y le pasó por encima en la segunda parte.

Poco cambió el panorama hasta el final del partido y el Baleares fue claramente superior en este acto. El UCAM Murcia completó un mal partido, en el que nuevamente se diluyó en la segunda mitad. Aún queda tiempo, pero la liga se acerca y Salmerón sigue sin dar con la tecla.