El retorno más esperado

El Sporting es el rival de los de Borja Jiménez en una segunda jornada en la que se espera ver a algunos de los últimos fichajes.

Han pasado más de ocho años y ocho temporadas. Más de tres mil días para volver a ver esta imagen. El Estadio Municipal Cartagonova vuelve a acoger este domingo (18.15 horas, Movistar LaLiga) un encuentro en el fútbol profesional. El Cartagena recibe al Sporting de Gijón en la segunda jornada de liga y en el primer encuentro que acoge el feudo albinegro en su retorno a la categoría de plata. Allá por el 2012, el Cartagonova se despedía del fútbol profesional con una victoria por 6 goles a 2 ante el Villarreal B con un Cartagena ya descendido y que no sabía en ese momento cuánto le iba a costar volver al lugar del que nunca debió salir.

El conjunto de Borja Jiménez llega al encuentro después de haber logrado un valioso empate en la primera jornada en el Carlos Tartiere ante los vecinos del Sporting, el Real Oviedo, que a pesar de contar con numerosas ocasiones para haberse llevado el partido, no fue capaz de deshacer el marcador inicial y dejó escapar vivo a un Cartagena que fue de menos a más. Supone esta, por tanto, una oportunidad para ir encontrando poco a poco los mecanismos de juego con los que comenzar a sentirse más cómodos de lo que se pudo ver sobre el terreno de juego la semana pasada. Especialmente, con la incorporación de los nuevos fichajes que tratarán junto al resto de –como se suele decir- hacer bueno el empate cosechado en tierras asturianas sacando un resultado positivo en casa.

Unas incorporaciones que podrían ir tomando protagonismo disputando algunos minutos ante el conjunto rojiblanco. Especial atención hay puesta en la figura de Rubén Castro, que fue presentado este jueves en la sede del FCC Business y que podría debutar con su nueva camiseta, como el propio delantero canario comentaba. Eso sí, lo lógico sería que de la partida saliera Simón Moreno, y la entrada del ex del Betis se produjera en la segunda mitad. Otro de los que podría debutar es Alberto de La Bella, que tendría que sacar del lateral izquierdo a David Forniés. En el otro lateral, David Simón podría entrar sustituyendo a Delmás para tener también sus primeros minutos como albinegro. Por lo demás, y exceptuando esas dudas, se espera un once similar al que el técnico abulense puso sobre el verde en Oviedo. Marc Martínez y la pareja de centrales formada por Andújar y Álex Martín parecen fijos. Por delante, Carrasquilla podría estar acompañado de Sergio Lozano y Clavería, dejando a Verza en el banquillo, mientras que Nacho Gil podría irrumpir en el once después de su buena actuación en la segunda mitad en el Carlos Tartiere.

Por delante, el reto de mantener por segunda jornada consecutiva la portería a cero y anotar el primer gol de la temporada, que ha sido también una de las asignaturas pendientes durante los amistosos disputados este verano.



Hablamos de un partido sin precedentes. Y es que el FC Cartagena nunca se ha visto las caras frente a su rival de este domingo. Enfrente estará un Sporting de Gijón que logró ganar in extremis en la primera jornada de forma agónica a la también recién ascendida UD Logroñés en el Molinón con un gol en el último minuto. Los de David Gallego están llamados a estar en la parte alta de la tabla luchando por el ascenso a Primera División después de una temporada decepcionante que terminaron en 13ª posición y muy lejos de sus objetivos. Esta temporada tratarán de meterse desde el principio en la zona alta de la tabla y para ello buscarán asaltar el Cartagonova con prácticamente la misma plantilla que tenían en la pasada campaña. Apenas han realizado incorporaciones. De hecho, el extremo serbio Nikola Cumic ha llegado en las últimas horas a Gijón y, evidentemente, no va a estar disponible.

Un aliciente más en el encuentro será la visita de Carlos Carmona, que a pesar de que parece no contar para su entrenador –de hecho le están buscando una salida- viaja a Cartagena y estará en el estadio donde logró dar un importante salto al inicio de su carrera. El héroe del ascenso de Alcoy vive unas semanas complicadas y uno de los destinos que han sonado durante estos días ha sido precisamente el Cartagena, aunque como ha confirmaban tanto Breis como Paco Belmonte, es muy difícil que termine volviendo a la ciudad portuaria para vestir la camiseta albinegra.



La visita a Butarque será el domingo 27 a las 20.30 horas

LaLiga ha hecho oficial los horarios correspondientes a la jornada 3 de Segunda División. Una jornada en la que el Cartagena tendrá que viajar a Butarque para medirse a uno de los tres equipos recién descendidos de Primera División. El Leganés será el rival de los albinegros en un encuentro que se disputará en Butarque el próximo domingo 27 a las 20.30 horas y en el que los de Borja Jiménez buscarán su primera victoria fuera de casa. A ese partido tratarán de llegar con cuatro puntos en el casillero, para lo que tienen que vencer en el día de hoy al Sporting en casa. Esta semana comentaba Paco Belmonte que puede ser el encuentro en el que se presente la segunda equipación que con tantas ganas espera la afición.