El Real Murcia arranca rápido

Se prepara el Real Murcia para una temporada diferente. No habrá margen de error cuando se dé el pistoletazo de salida a una Segunda B que en dieciocho jornadas marcará los objetivos de cada uno de los participantes. Y, como si los murcianistas supieran que hay que llegar al 18 de octubre con el motor arrancado, la pretemporada no ha podido empezar mejor para los granas.

Si el miércoles debutaban con victoria en Orihuela; en la mañana de ayer, en Nueva Condomina, el Real Murcia se imponía a un Hércules mucho más rodado en este periodo veraniego. Silvente, en la primera parte, y Segura, tras el descanso, marcaron los goles de un equipo que todavía tiene mucho que mejorar en su juego, pero que supo mantener a raya a un Hércules que permitía a Armando volver a su casa. Solo en el último cuarto de hora de la segunda parte, los alicantinos fueron superiores a los de Adrián Hernández. Pero el gol de penalti de Borja no fue suficiente para dar la vuelta al marcador.

Ha realizado el Real Murcia hasta 10 fichajes, pero en el once titular, no aparecieron la mayoría de ellos. Adrián Hernández prefirió apostar por los canteranos, posiblemente para decidir quién tiene sitio en la plantilla y quién se quedará fuera. Para empezar, Adrián Melgar, Pablo Herrero, Domi, Silvente y Palazón. De los refuerzos, solo Josele, Navas, Miguel Muñoz y Abenza.

No fue una primera parte para destacar. El Hércules, que llegaba a Nueva Condomina sin derrotas en esta pretemporada -3 victorias y un empate-, apenas pudo dominar. Quitando algunos minutos en los que Melgar sufrió por la izquierda, el encuentro se desarrolló cómodo por el Real Murcia. Le faltó a los granas tener más control en el centro del campo, donde Abenza prefirió aguas tranquilas.

Ni una sola ocasión destacada de gol hubo en la primera media de hora. Solo Silvente fue capaz de desatascar el partido antes del descanso. Fue justo después de la pausa de hidratación.

Pilló el Real Murcia al Hércules en una especie de 'pájara'. Adrián Melgar encontraba una autopista por la banda. Su centro al área era ganado en la pelea por Chumbi, que no dudó en buscar a un Silvente que batió a Adrián López, logrando su segundo gol esta pretemporada.

La jugada y el tanto fue lo mejor de una primera parte descafeinada, típica de partidos veraniegos.

Una revolución se vivió en el descanso. No esperó Adrián Hernández para hacer los cambios. De una tajada, los murcianistas variaron prácticamente todo el once. Solo continuaron Pablo Herrero y Palazón. Saltaron al campo Marcellán, Edu Luna, Segura, Pablo Haro, Youness, Júnior y Álex Melgar. Antes del descanso había salido Iván Pérez por Adrián Melgar.

Con más calma se lo tomó el Hércules. Tres cambios realizaron los blanquiazules. Uno de ellos permitió saltar al campo a Armando, que volvía a Nueva Condomina con una camiseta distinta. Otro viejo conocido era Pedro, q estaba jugando de inicio.

Fue el atacante exmurcianista el que intentó tirar de los visitantes en la segunda parte. Tuvo dos buenas ocasiones en un momento del partido que ganó atractivo en ataque. No aprovechó el Hércules esas acciones y lo pagó. El marcador se movió de nuevo para el Real Murcia.

Fue en el minuto 57. Se colaba Álex Melgar por la derecha, su centro chut fue despejado por el meta visitante justo al sitio por donde llegaba un Segura que no falló para poner el 2-0 en el electrónico.

Poco después volvió a tenerla el Hércules. Tanis jugaba sus primeros minutos en esta pretemporada después de superar su lesión y en apenas un rato ya empezó a generar dudas. Una mala salida estuvo cerca de costar el gol a los granas. Benja ya se relamía cuando Iván Pérez sacó bajo palos.

Antes de la media hora el meta murcianista enmendó su error anterior con una gran parada a un disparo de Teo.

Aguantó el Real Murcia el paso adelante del Hércules, que mejoró con Diego Benito en el campo. Se limitaron los granas a defender el resultado. Borja Martínez tuvo otra clara ocasión a cinco para el final. Su disparo se estrelló en el palo. En la siguiente jugada, Tanis cometía penalti al derribar a un Abde que había hecho saltar por los aires la defensa murcianista. No falló Borja, acortando distancias.

En una segunda parte mucho mejor que la primera, parecía que todo podía ocurrir. Haro tiraba del Murcia hacia arriba, dejando otra vez buenas sensaciones como ya mostró en Orihuela. Al final el marcador ya no se movió y el Real Murcia sumó su segunda victoria de pretemporada tras solo dos partidos jugados.



Curto y Yeray, fuera

Los que no intervinieron en el amistoso disputado entre Real Murcia y Hércules fueron los granas Víctor Curto, Yeray, Alberto Toril y Palazón. Sin un parte médico, lo normal es que los futbolistas tengan las típicas molestias de pretemporada. Alberto Toril no ha jugado todavía ni un minuto en estos dos primeros choques.