El UCAM se desploma antes de empezar

La imagen ofrecida por el UCAM Murcia CB en la primera jornada de la Liga Endesa no ha podido ser peor. El equipo universitario no ha tenido ninguna opción de competir por la victoria ante el Morabanc Andorra de Ibon Navarro y, desde el primer cuarto, la superioridad local en todas las facetas del juego ha sido abismal. Si el equipo murciano buscó este verano jugadores experimentados en la ACB para amarrar los partidos y contar con la tranquilidad de acertar en los momentos importanes, en Andorra no se ha visto nada de eso. Porque para eso el UCAM tiene que llegar con vida al tramo final, algo que no ha sucedido en su vuelta a la pista en un partido oficial.



De nada sirvió saltar a la cancha con un quinteto cargado de decenas de partidos en la ACB, a excepción de Frankamp. Ibon Navarro, exentrenador universitario, volvió a llevarse la victoria, como la última frente al UCAM antes del confinamiento por la crisis del coronavirus, con una lectura acertada desde la defensa y un ataque fulminante liderado por Clevin Hannah, quien se movió a sus anchas durante los cuarenta minutos de partido. Además, otro exuniverstiario como Charlon Kloof, también fue decisivo en ambas canastas cuando apenas lleva una semana en Andorra ante la plaga de lesionados. A falta de cinco minutos para llegar al descanso los locales contaron con hasta 21 puntos de ventaja y el UCAM se mostró mas vulnerable que nunca, tras lo visto en la pretemporada, y sin ideas ofensivas para cambiar la decepción generada en menos de veinte minutos de juego.



Primer cuarto

Segundo cuarto

Tercer cuarto

Último cuarto

El UCAM Murcia no pudo comenzar con peor pie el partido ante el Morabanc Andorra. La defensa del equipo andorrano, a toda pista en los primeros compases, desconectó por completo al ataque universitario hasta encajar un duro parcial de salida de 13-4 que obligó a Sito Alonso a solicitar tiempo muerto. La defensa planteada por Ibon Navarro obligó a los jugadores del UCAM a precipitarse en campo contrario con tiros en los primeros segundos de la posesión, hasta que una canasta de DJ Strawberry parecía cortar la mala racha. La cara del UCAM mejoró ligeramente con las rotaciones de ambos equipos, pero solo servía para sostener al equipo en defensa, porque en ataque continuaban los problemas, reflejados en el 0/4 en triples con el que se acabó el primer cuarto. El Morabanc volvió a pisar el acelerador hasta cerrar los primeros diez minutos con un 21-10 en el marcador.El segundo cuarto pretendía ser un borrón y cuenta nueva para el UCAM tras las malas sensaciones de inicio. Pero no fue así. La situación se agravó en las dos canastas con los dos ex del conjunto murciano en pista. Un Clevin Hannah que dirigió a sus anchas al Morabanc Andorra e hizo lo que quiso con la defensa visitante, y un Charlon Kloof letal tanto en defensa para frenar a Frankamp como en ataque desde el perímetro. El 3/9 en triples del UCAM con el que se llegó al descanso lo decía todo en sus problemas en ataque. A todo eso, se sumó una superioridad abrumadora en la pintura de Dime que llevó al Morabanc Andorra de Ibon Navarro a contar con +21 de diferencia -máxima ventaja- cuando todavía restaban cinco minutos para el descanso (41-20). El UCAM trató de taponar la herida como podía, con dos acciones consecutivas de Frankamp y Rafa Luz. Sito Alonso probó durante unos minutos con los dos bases en pista para tratar de darle otro aire al juego, no había forma y el cuadro andorrano se plantó con una proyección de 100 puntos a falta de dos minutos para finalizar la primera parte gracias a su equilibrio ofensivo con más del cincuenta por ciento de acierto desde el perímetro (7/13) al descanso y su superioridad en el rebote (55-31).El conjunto universitario trató de olvidarse por unos momentos el marcador y la mala primera parte en el Govern de Andorra intentando dar más pausa a su ataque. Los de Sito Alonso lograron parar al Morabanc atrás, peros solo durante unos momentos, ya que pese a sus buenas intenciones de inicio para intentar acercarse al marcador, los locales volvieron a marcar territorio con un parcial de 12-2 que siguió haciendo daño. Los viejos conocidos como Charlon Kloof y Hannah continuaron con su recital, sobre todo el holandés deteniendo varias contras y anotando desde el triple ante la pasividad defensiva de Frankamp (61-40). Mientras que, por dentro, Olumuyiwa y Dime seguían anotando con facilidad. Tal fue era la inercia a favor del Morabanc, que Ibon Navarro pudo rotar con tranquilidad en los últimos minutos dando entrada a jugadores como Alexis Bartolomé (72-45).Durante los últimos compases del partido, el UCAM trató de maquillar el marcador pero solo lo consiguió en la recta final con un parcial de 0-12 en la recta final. Anteriormente, Dime siguió castigando a un Cate pasivo en defensa y en el rebote, como el resto del equipo. Y es que la superioridad en todas las facetas fue abismal, incluso en las capturas, que se igualó el número algo más con 43 locales por 36 visitantes. Finalmente, el Morabanc de Ibon Navarro se dedicó a jugar con el reloj y esperar para subir la primera victoria a su casillero de la temporada ante un UCAM que deja algo más que dudas de cara a la nueva temporada (84-66).