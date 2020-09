El UCAM pide a la RFEF acabar con la competencia desleal

Siguen las aguas revueltas por las competiciones que dirige la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Se le acumulan los trajines a Luis Rubiales y a su equipo y es que once clubes de la Segunda División B, entre ellos el UCAM Murcia, se han quejado de una posible competencia desleal por parte de numerosos equipos de la competición. Creen que han existido ciertas irregularidades en varios fichajes y solicitan una «competición más limpia y justa para todos los participantes» en la categoría.

Esta carta la han firmado UCAM Murcia, Badajoz, Numancia, Rayo Majadahonda, Cultural Leonesa, Dux Internacional de Madrid, Racing de Ferrol, San Fernando, Ibiza, Unionistas de Salamanca y Zamora. «Que haya clubes que no cumplen con las normas perjudica a la imagen de la Real Federación Española de Fútbol, que debería de velar por la igualdad entre todos los clubes y por el control económico para evitar problemas vividos en el pasado y cuidar por la salud de nuestro fútbol». Es la queja mayoritaria que tienen estos clubes, y solicitan a la RFEF que «qué medidas va a llevar a cabo para tener un mayor control económico de los clubes de Segunda División B y las sanciones correspondientespara que todos podamos competir en las mismas condiciones». La Federación aún no se ha pronunciado respecto a la queja de estos once clubes. También le han caído críticas a la AFE por parece cómplices de estas acciones. «Por otra parte, la AFE no puede amparar dicha situación con su falta de actuación. Tiene que impedir que sus futbolistas perciban parte de sus salarios de manera irregular», declaran en la nota.