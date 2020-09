"La presencia de público en los recintos deportivos de la Región es inviable"

Se iniciarán conversaciones con los clubes para ver cómo actuar cuando la crisis sanitaria mejore

Real Murcia y UCAM CB Murcia son los dos clubes de la Región que más están insistiendo con que se permita la presencia de público en los recintos deportivos. Los granas sostienen que la amplitud de Nueva Condomina, un estadio con 32.000 butacas, permitiría perfectamente cumplir con las medidas de seguridad. En el club universitario, por su parte, trabajan con la ACB para convencer al Consejo Superior de Deportes de que abra la puerta de los pabellones para una Liga que comienza este fin de semana. De momento, el CSD no se ha pronunciado, y la máxima categoría de baloncesto arrancará a puerta cerrada. Pero no es el organismo gubernamental el que, en todo caso, tendría la última palabra. La presencia o no de público en los recintos deportivos depende de las Comunidades Autónomas. Y la Región no es partidaria de levantar la mano dado que la crisis sanitaria se está agravando cada día que pasa.

Si Real Murcia, UCAM Murcia CF, UCAM CB, ElPozo, el Jimbee, el Yeclano, el Lorca Deportiva... o cualquier otro club de la Región tenía la esperanza de poder abrir sus gradas a un número pequeño de aficionados, esa posibilidad quedó descartada en el día de ayer. Fran Sánchez, director general de Deportes del gobierno regional, fue contundente. «La presencia de público en eventos deportivos no es una opción viable en la Región de Murcia», decía durante una rueda de prensa en el Palacio de los Deportes.

Refiriéndose al UCAM CB Murcia, pero extendiéndose a los principales clubes de la Comunidad, Sánchez explicaba que «la decisión la tiene el CSD, pero al fin y al cabo las Comunidades somos el órgano competente para poder decidir qué pasa con ello». «Cómo se desarrolle la situación sanitaria de la Región será la que facilite si puede haber público o no en los recintos deportivos», añadía, dejando claro que aunque el Consejo Superior de Deportes atendiese las demandas de la ACB, «lo que decida alguien de fuera estará supeditado a lo que decidamos en la Región».

«Es inviable la presencia de público en los eventos deportivos en este momento», reiteraba Fran Sánchez, descartando así las peticiones de los principales clubes. Y es que los equipos de Segunda B de fútbol, sabedores de que su principal fuente de ingresos está en las campañas de abonados, han planteado la posibilidad de que se deje acceder a un número pequeño de personas. El propio Consejo Superior de Deportes habló de un máximo de 1.000 personas en recintos abiertos y de 500 en pabellones. El Real Murcia, por ejemplo, estaba estudiando la posibilidad de pedir que le permitieran abrir las puertas para que cuatro mil de sus abonados -1.000 en cada una de las gradas de Nueva Condomina- pudieran acudir a los partidos que comenzarán el 18 de octubre. Un poco antes, el 3 de octubre, se iniciará la Primera Divisón de fútbol sala, en la que compiten ElPozo Murcia y el Jimbee.

De momento, dada la situación sanitaria, todos los partidos se jugarán a puerta cerrada. Lo que sí hará el director general de Deportes, según indicó, es entrar en contacto con los distintos clubes para establecer planes de contingencia con el fin de poder abrir las puertas de los recintos deportivos con seguridad una vez que la «situación sea favorable».

La imposibilidad de entrar a los estadios y a los pabellones ha hecho que los clubes estén sufriendo un bajón en el número de abonados para la temporada 2020-2021. El Real Murcia, club de la Región con más aficionados fieles, ha vendido ahora mismo unos 5.000 carnés, una cifra muy inferior a la del pasado curso, cuando se llegó a los doce mil. Lo mismo ocurre con el resto de equipos. El Yeclano Deportivo, por ejemplo, se ha visto obligado a subir el precio a sus socios al no saber cuándo se podrá abrir las puertas al público. El UCAM CB es otro de los clubes que no está llegando a las cifras de abonados de las temporadas anteriores.