El Jimbee Cartagena cae en Jaén en el cuarto test de pretemporada

Frenazo en seco para el Jimbee Cartagena en esta pretemporada en la que hasta el momento había contado todos sus partidos por victorias. Se presentaba el conjunto melonero en Jaén en mitad de la gira que está realizando el conjunto de Duda por Andalucía y que comenzó solo un par de días antes en Antequera con la victoria por 4 goles a 5 ante el conjunto malagueño. Fue este el tercer amistoso disputado hasta el momento, ya que antes se había visto las caras ante Peñíscola e Inter Movistar en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El primero de ellos lo resolvió ganando 3-1, mientras que también sucumbió el conjunto madrileño viendo cómo el Jimbee vencía por 6 goles a 4.



Llegaba el Jimbee sin Juan Emilio ni Lucho Avellino, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones a La Salobreja para otro duro test de pretemporada frente a otro de los equipos llamados a estar entre los ocho primeros.

Jaén Paraíso interior impuso un ritmo altísimo desde el primer segundo de partido con una presión en campo contrario que incomodó en exceso y de la que el Jimbee no fue capaz de deshacerse en toda la primera parte.



Pero también con balón conseguía llegar el conjunto jienense, que no tardó en encontrar la portería visitante. Hasta en tres ocasiones tuvo que intervenir Raúl Jerez en los primeros minutos para evitar que el conjunto jienense abriera el marcador. Hubo que esperar hasta el minuto 9 para que esto sucediera. Fue Jordi Campoy quien logró adelantar a su equipo tras un robo en mitad de cancha, una salida rápida y un disparo cruzado ante el que nada podía hacer el capitán de Jimbee Cartagena. A partir de aquí, el acoso fue incuso mayor. Y es que la intensidad mostrada por Jaén y las dificultades de los de Duda para frenarles, hizo que el Jimbee sumara cinco faltas cuando aún quedaban diez minutos para el descanso. Una circunstancia que aprovecharon los locales, ya que solo un minuto después el árbitro señalaba la sexta falta y daba la oportunidad de hacer el segundo desde el punto de doble penalti. Fue Carlitos el que asumió la responsabilidad y logró poner más distancia en el marcador.



Tierra de por medio para los locales que iba a ser aún mayor cuando una jugada de Alan Brandi era culminada por José Mario para hacer el tercero y terminar de plasmar en el marcador la diferencia vista sobre la pista. Solo un error de Jaén en la salida de balón permitiría al Jimbee anotar el primero en su cuenta particular por mediación de Mellado, que estuvo muy atento para aprovechar el fallo y batir a su ex compañero Marcao.



Poco cambió la película tras el paso por vestuarios, al menos en los primeros instantes. En el primer minuto del segundo tiempo sirvió para que Alan Brandi hiciera el cuarto tanto para su equipo tras el robo y definición ante Chemi, que ocupó la portería en la segunda mitad. Sin embargo, fue el momento en el que los de Duda consiguieron reaccionar e igualar algo más el encuentro de lo que había estado hasta el momento. De hecho, solo un minuto después, Bebe recortaba distancias con un disparo desde fuera del área que se colaba por debajo de las piernas de Gozi. Un tanto que precedía al que poco después lograba Fran Fernández tras la asistencia de Jesús Izquierdo que ponía el tercero para el Jimbee.



Sin embargo, cuando mejor estaba el conjunto melonero, Juanpi veía la cartulina roja por protestar y dejaba al equipo con uno menos durante dos minutos, circunstancia que fue aprovechada por Jaén con el golazo de Piqueras desde fuera del área para poner el quinto de los locales.



Cuando volvió a jugar de cinco el Jimbee, Chemi cometió una mano al borde del área en un balón largo de Jaén que estuvo a punto de costarle también la expulsión. De hecho, el colegiado llegó a mostrarle la cartulina roja, aunque posteriormente rectificó la decisión y terminó por mostrarle la amarilla. Pero en el mismo lanzamiento, Bebe cometía otra mano dentro del área cuando se lanzaba a detener el disparo y el árbitro señalaba penalti. Carlitos no desaprovechó la oportunidad e hizo el sexto tanto.



En los últimos minutos, el Jimbee salió con Chemi como portero jugador y logró provocar un penalti cometido sobre Lucao que Gozi lograba detener a Solano y, por tanto, aguantar el resultado de 6-3 que se mantendría hasta el final.



FICHA TÉCNICA

Marcao, Attos, Mauricio, Alan Brandi y Carlitos. También jugaron Gozi, Míchel, Felipe, Carlitos, Antonio Pérez, Jordi Campoy, Piqueras y José Mario

JIMBEE CARTAGENA: Raúl Jerez, Mellado, Jesús Izquierdo, Juanpi y Solano. También jugaron Andresito, Bebe, Franklin, Lucao y Chemi.



GOLES:

1-0. Min 9: Jordi Campoy

2-0. Min 11: Carlitos

3-0. Min 13: José MariO.

3-1. Min 15. Mellado

4-1. Min 21: Alan Brandi

4-2. Min 22: Bebe

4-3. Min 25: Fran Fernández

5-3. Min 27: Piqueras

6-3. Min 31: Carlitos





Expulsado Juanpi por protestar

