Los entrenamientos del deporte de base podrían empezar a mediados de octubre

La presencia de público en las gradas de los recintos deportivos no es el único problema que está sobre la mesa de las autoridades regionales. En la dirección general de Deportes también están trabajando con las distintas federaciones deportivas para diseñar un plan que permita reiniciar la actividad en el deporte de base.

Fran Sánchez, responsable de ese órgano, daba ayer algunos detalles de ese regreso de los equipos de base. «Ya tenemos fechas definitivas», inicaba el murciano, añadiendo que las categorías de más de dieciocho años comenzarán a principios de octubre. Los más pequeños tendrán que esperar un poco, pero no mucho. «Desde que se inicien las competiciones profesionales y nacionales hasta que se ponan en marcha las categorías inferiores no va a pasar más de un mes y medio». El objetivo es que antes de que concluya el mes de octubre, los menores de 18 años también puedan comenzar con los entrenamientos. Eso sí, Fran Sánchez dejó claro que habrá restricciones importantes. A la espera de que se den a conocer todos los datos, el director general de Deportes simplemente comentó que «la vuelta al trabajo será de forma individualizada o en grupos reducidos de no más de diez personas».



Responsabilidad

Aprovechando la oportunidad, Fran Sánchez quiso hacer un llamamiento a la ciudadanía. Porque la vuelta del deporte de base o del público a los estadios está en manos de los ciudadanos. «Depende de lo que dé la responsabilidad de cada uno», indicaba, añadiendo que las «muchos planteamientos y acciones pueden hacer que no tengamos competición o que no se pueda entrenar en las fechas que ya están establecidas». Lanzando un mensaje en el que pide «responsabilidad», el director general de Deportes comentaba que «de nada sirven estos planes de vuelta» si se siguen celebrando «pachangas de más de seis personas» o si «los equipos federados se saltan las normas a la hora de entrenar». «Todas estas cosas hacen que no podamos empezar los entrenamientos ni la tempoda. Si el deporte no cumple, no podrá haber deporte». «Nosotros tenemos una hoja de ruta preparada y queremos ver actividad deportiva, pero depende la responsabilidad de cada uno», añadía Sánchez.

La semana que viene ya se empezarán a dar fechas concretas de vuelta a la actividad deportiva.