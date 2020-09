El aguileño Tomás Ortega, campeón de España de máster 50B

El aguileño Tomás Ortega ha sido el encargado de inaugurar el palmares de la selección murciana de ciclismo que está compitiendo este fin de semana en el Campeonato de España de Rally BTT CXO con sede en Valladolid. El ciclista costero ha logrado el primer triunfo para el combinado regional. Gracias a su victoria en la categoría Máster 50B, Ortega subía a lo más alto del podio y se colgaba una medalla de oro que se suma a las cuatro anteriores conseguidas en las distintas categorías, tanto en Open o Campeonatos de España, así como un quinto puesto en el Campeonato del Mundo en Master 50.





Estamos de enhorabuena!! El murciano Tomás Ortega ha resultado Campeón de España en Máster 50B y su compañero Juan Moya 5º en Máster 50A en el Campeonato de España BTT que se celebra hoy y mañana en Valladolid.#MurciaCiclismo #CiclismoMurciano #CEXCOValladolid20 pic.twitter.com/bpuIWlX7IK — FCRM (@MURCIACICLISMO) September 19, 2020

Las pruebas se pueden seguir en directo en los siguientes enlaces.

tras logra el pasado fin de semana el Campeonato Regional, aunque la jornada no fue las más adecuada para el aguileño, ya que amaneció desapacible, con lluvia y con el circuito embarrado. "Salimos de Águilas a treinta y tantos grados, y llegamos aquí con doce grados, lloviendo y con viento. Era un día malo, pero lo he superado con la victoria", comentó el aguileño a esta redacción. A sus 55 años ha insistió que "me encuentro bien para seguir compitiendo".El Campeonato de España de Rally BTT CXO, que se disputa en las categorías máster, júnior y sub-23 masculino, se alargará durante todo el fin de semana. Esta misma tarde se irán disputando las pruebas sub-23 y júnior masculinos con la representación murciana de la mano deen la categoría júnioren sub-23.Ya en la jornada de mañana domingo, competirán por la Región de Murcia(Costabike C.C.) en categoría élite masculina;(Terra sport-Framusa) y(Lemon Team) en élite femenina y(Kenza Lap) en categoría máster femenina.Según informa la Federación Murcia de Ciclismo, este elenco de corredores está completado por los técnicos Lorenzo López, Joaquín Contreras, Gonzalo Martínez y Carmelo Hernández.También indican que el circuito sobre el que se disputarán las carreras para másters, sub-23 y júnior masculinas será el Cerro de las Contiendas de Valladolid, que ha formado parte en varias ocasiones del calendario del Open de España de BTT XCO Cofidis El Circuito de las Contiendas cuenta con 5.180 metros y se caracteriza por ser un trazado rápido y no muy exigente en el apartado técnico, por lo que la fortaleza física de cada corredor jugará un papel clave en el desenlace.ENLACES A LOS STREAMINGS DE LALIGASPORTSTVSábado 19 de septiembre (jornada de mañana) / Desde las 9:25 h hasta las 13:15 hSábado 19 de septiembre (jornada de tarde) / Desde las 14:15 h hasta las 17:15 hDomingo 20 de septiembre / Desde las 10:25 h hasta las 14:00 h