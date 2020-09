Sito Alonso: "Somos muy optimistas de cara al comienzo de la liga"

La espera para todos los aficionados del baloncesto se ha hecho larga, pero por fin, vuelve la ACB. En el caso del UCAM Murcia, que no participó en la fase final de Valencia, sus seguidores llevan más de seis meses sin poder verlos competir en un partido oficial. Este domingo, a las 17.00 horas, se acabará esa espera y debutaran frente a Morabanc Andorra de Ibon Navarro.

Sito Alonso ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al debut liguero con la estima muy alta. "Quiero mandar un mensaje de optimismo. Entiendo la realidad en la que estamos viviendo pero creo que empezar la competición, jugar partidos, que la gente pueda seguirnos€ Es muy importante", declara el técnico madrileño.

Una de las cuestiones que más preocupa a los abonados del club universitario es si se va a poder acudir al Palacio de los Deportes a animar a su equipo. Ya se ha conocido que la presencia de público no va a ser posible en las primeras jornadas. "Todo el mundo quiere que haya público en la grada. La liga, los equipos y los aficionados. Pero tenemos una situación que la dirige el CSD y hay que asumirla. Somos optimistas y tenemos muchas ganas de volver a empezar. Es un día de alegría", continúa.

Respecto al duro rival con el que comenzarán su participación en la ACB, Morabanc Andorra, piensa que "Andorra ha hecho una pretemporada muy similar a la nuestra aunque es cierto que han ganado la liga catalana y esto ya les ha dado algo positivo antes del inicio". El fichaje de Kloof, ex de UCAM Murcia, cree que, pese a las bajas que tienen, les va a beneficiar contra ellos "por el conocimiento de Ibon hacia el propio jugador y lo que él sabe de su rival".

Los universitarios no han conseguido cuajar buenos resultados en las últimas temporadas fuera de casa, pero esta, al ser una situación atípica piensa que será muy diferente. "Va a ser un partido muy complicado por ser fuera de casa. Vamos a ver cómo se da sin público, que es una cosa muy diferente también y cómo van las presiones de un lado a otro, que no es lo mismo que cuando el apoyo de la afición es constante. Es la primera prueba que tenemos real y tenemos mucha ilusión", opina.

A la hora de analizar a su próximo rival, cree que "Andorra es un equipo muy físico con un potencial interior muy grande, puede jugar encima del aro, cambiar en los bloqueos, jugar de campo a campo con una facilidad muy grande". No ha querido dejar pasar la oportunidad de elogiar al que considera la máxima amenaza de los andorranos. "También tienen a un anotador y director, como Hannah, que si está al nivel que acostumbra, va a ser muy difícil conseguir la victoria".

Pese a conseguir solamente una victoria en pretemporada, Sito Alonso cree que les ha venido muy bien para evaluar a los nuevos y crecer en ciertos aspectos del juego. "En pretemporada hay un equipo que está muy por encima del resto en cuanto a ritmo, jugando muy bien. Ese equipo es Manresa. Fue muy buen test para nosotros. Unicaja, Barcelona y Valencia son rivales infinitamente superiores a nosotros y creo que hicimos muy buenos partidos en todos ellos. Fue una pena los últimos veinte minutos contra Valencia, que no pudimos competir como quisimos por la falta de Jordan y Rafa". El partido que perdieron frente a Estudiantes, cree que fue un "afortunado tropiezo en energía, intensidad y tensión. Se jugaban mucho porque no había ganado todavía en pretemporada y fueron muy superiores a nosotros. Sin esa energía, no podemos competir contra ningún equipo, por lo que también nos vino bien para verlo", declara.

En cuanto a los jugadores que completarán su primera convocatoria, no hay novedades de los tocados de la pretemporada y además se suma el alero Peter Jok, que no se sabe si llegará a tiempo. "Peter Jok es duda, veremos a ver si llega pero no es un problema para mí. Sé que los que estén van a ir a tope. Lo que sí que me gustaría saber es quién no va a poder jugar ya para mentalizar a los que sí van a estar disponibles. Tenemos que esperar el resultado también de los PCRs para saber si cambia la convocatoria. Es una nueva realidad a la que nos tenemos que adaptar y que seguirá ocurriendo a lo largo del año", finaliza.