Reverte: "Ya se tiene que ir notando la mejora del equipo"

Lleva tres partidos el UCAM Murcia esta pretemporada y de momento todavía no ha logrado ni una victoria el conjunto de José María Salmerón. Perdieron ante el Hércules (0-1) y el Elche (0-2), y este miércoles empataron (2-2) frente al Levante Atlético. «Nos está costando arrancar», indicaba ayer Pedro Reverte, director deportivo del conjunto azul y dorado. Pero el lorquino también tiene claro que «hay jugadores que han debutado y que solo llevaban dos días de entrenamiento». «Se nota la falta de ritmo después de tantos meses sin jugar ni entrenar», añadía el responsable del club murciano, que además considera que «este va a ser un año complicado para todos», refiriéndose al gran parón que han sufrido los futbolistas en su actividad diaria. «Lo importante es que se coja bien el nivel y lleguen en forma al inicio de la temporada», continuaba.

Eso sí, Reverte tiene claro que Salmerón «ya tiene casi todos los efectivos para trabajar», y eso ayudará al día a día. «Tenemos que cambiar las sensaciones y empezar a mejorar», explicaba el director deportivo, que también consideró que «al tener ya el grueso importante de la plantilla, se tienen que empezar a ver mejoras en el equipo».

Las declaraciones de Pedro Reverte llegaron durante la presentación de Tropi, centrocampista que se ha unido al UCAM Murcia en este verano. Del valenciano de 25 años, el director deportivo destacaba su gran trayectoria pese a su juventud. «Lleva muchos partidos en Segunda y Segunda B», considerando que llega para ser «una pieza importante en el centro del campo por las grandes condiciones que reúne».

Tropi, por su parte, se definió como «un centrocampista completo, puedo hacer la función tanto de pivote defensivo como ofensivo». «Cuando decidí venir aquí, aparte del proyecto del club, que es muy ambicioso, me atrajo que estuviera Salmerón. Con él he vivido una etapa muy buena y me ayudó a decidir. Estamos empezando, las ideas del míster se irán viendo poco a poco, aunque yo creo que ya tengo una pequeña ventaja al conocerlo y haber jugado con él», concluyó.