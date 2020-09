Pedro Sánchez: "Llegarán tiempos mejores y estamos trabajando para ello"

"Aún me emociono al recordar las reacciones de los jugadores al volver tras el confinamiento"

El cartagenero Pedro Sánchez es el director del Real Golf La Manga Club. Tras dieciséis años trabajando en el complejo, tomó las riendas de los tres campos el pasado mes de febrero, a las puertas del confinamiento. Cualquiera hubiera salido corriendo, pero él prefiere pensar en positivo, porque sabe que el trabajo duro de su equipo finalmente se verá recompensado.

De momento tiene como objetivo intentar sobrevivir a largo plazo, porque el año comenzó con muy buenas expectativas, los meses de enero y febrero hacían presagiar un año muy bueno para el sector, recuperado ya casi por completo de la crisis económica. «En un día pasamos del todo a la nada, después del estupendo arranque del año, el fatídico viernes trece de marzo nos hizo frenar en seco y hubo que esperar hasta mayo, donde comenzamos con ciertas limitaciones y mucho sentido común», declaró Sánchez.

Comenzaron la actividad en mayo, muy despacio, abriendo tan solo el Campo Sur, con un aforo reducido y mucha medidas de seguridad, gran cantidad de socios residentes se quedaron, llegando a alcanzar las 200 salidas a finales de mayo. «Hemos intentado evitar la fatídica palabra que todos tememos, incertidumbre. No sabemos lo que pasará mañana, eso es evidente, pero no estábamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados. Dimos pequeños pasitos con mucho trabajo y positivismo. Al final esto pasará y tenemos que ir pensando en el próximo año», comenta Pedro Sánchez.

En julio abrió el Hotel Príncipe Felipe al completo, llegando a alcanzar en los meses de verano una ocupación por encima de lo previsto, en su gran mayoría de mercado nacional. «Los españoles querían y quieren salir, pero las restricciones se lo impiden, no es como en la época de la crisis, cuando no había dinero, ahora la gente quiere moverse y lo han demostrado viniendo a nuestras instalaciones. Hemos tenido que adaptarnos, como es natural, por ejemplo, antes no vendíamos tarifas no reembolsables y ahora no tenemos más remedio que dar esa opción con una semana de antelación, trabajamos al día amoldándonos a lo que requiere el mercado», explica el cartagenero.

En la actualidad la mayoría de sus clientes son británicos residentes y algunos turistas que pueden permitirse guardar cuarentena al volver a su destino. Este perfil de cliente se muestra por lo general muy agradecido por todo el esfuerzo realizado, por ello Sánchez se muestra esperanzado y sabe que el esfuerzo de todo el equipo merecerá la pena: «Tenemos que sobrevivir, pero sin perder la cabeza, no se trata de buscar clientes a cualquier precio, el cliente debe saber valorar otros aspectos, no solo el económico a la hora de elegir un campo, lo importante es estar preparados para cuando empiece la temporada, y esa fecha no sabemos cuándo será, todo cambia muy rápido, para bien o para mal», sigue comentando.

El mundo del golf se ha sentido ofendido, volviendo a los clasismos, cuando lo cierto es que se trata de uno de los deportes que más garantías ofrece en lo que a seguridad se refiere, no obstante Sánchez se siente optimista ya que esta circunstancia puede ser beneficiosa. «Un dato muy positivo es que, en otros países, se ha empezado a jugar al golf, ya que al ser una de las primeras actividades permitidas, ha despertado el interés de muchos que han optado por comenzar a jugar precisamente ahora, y esto puede revertir en un futuro de manera positiva, aumentando el número de federados, y por tanto una posible cartera de clientes a fidelizar», dice Pedro Sánchez.

El apoyo de las instituciones es imprescindible para que el sector se mantenga, Sánchez tiene muy claro cuál es el mensaje que hay que transmitir, hay que conseguir que cuando esto pase se sigan acordando del golf, y que los campos están esperando a los jugadores, con todas las medidas de seguridad y con instalaciones en perfectas condiciones.

El equipo de trabajo es fundamental para aguantar el tirón: «Ninguno hemos estudiado para esto, es una situación inesperada y nadie sabe a ciencia cierta cómo actuar, pero una cosa está clara, es mucho más fácil salir de algo así cuando estas rodeado, como yo, de grandes profesionales y personal competente que sabe estar a las duras y a las maduras, trabajando en equipo para conseguir estar ahí cuando esto haya terminado», dice el cartagenero.

A día de hoy está abierto el Campo Norte y Sur en horario de mañana y tarde y continúan con algunos de los proyectos que comenzaron a principios de año, como el acuerdo que mantienen con la Federación de Golf de Madrid, siendo esta la que más federados tienen de España, una clara apuesta por el cliente nacional. Igualmente el Open de diciembre sigue sobre la mesa, aunque pendientes, en todo momento, de ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Respecto a la escuela infantil de golf, por el momento está paralizada. «Nosotros no tenemos una escuela al uso, normalmente organizamos jornada de convivencia donde los niños, comen aquí, vienen a pasar el día, aprendiendo y jugando al golf, lógicamente a día de hoy eso no es factible, tenemos la esperanza de que pronto podamos arrancarla», indica.

Sánchez, a sus treinta y seis años, es consciente de la dura tarea que tiene por delante, pero su inteligencia y capacidad de trabajo harán que se cumplan todas sus esperanzas. «Este año 2020 coincide con el 20 aniversario de La Manga Club, que ironía, ninguno podíamos pensar que la celebración iba a ser tan agria, pero sé que llegaran tiempos mejores y estamos trabajando para ello. Aún me emociono al recordar las reacciones de los jugadores la primera vez que pudieron jugar al golf tras el confinamiento y la ilusión con la que volvían al campo. Esta locura ha unido mucho a la gente».