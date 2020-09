La Copa Federación puede adelantar el regreso a la competición del Real Murcia

La Federación ha programado el inicio del torneo para el 10 de octubre, ocho días antes de que empiece la liga

Los aficionados del Real Murcia tienen subrayado con rojo el fin de semana del 18 de octubre. En esa fecha, los granas volverán a competir de forma oficial. Siete meses después de que la temporada 2019-2020 se diese por finalizada como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, los murcianistas volverán a disputar un partido liguero. Desde hace unos días, ya se sabe incluso quién será el rival en esta campaña diferente en la división de bronce. El Recreativo Granada será el primero en poner a prueba a la renovada plantilla murciana, que continúa con Adrián Hernández en el banquillo.

Sin embargo, es más que probable que se adelante la vuelta a la competición del Real Murcia. Y no será por los amistosos que ya han empezado a jugarse. El primer partido oficial de los murcianistas en esta temporada 2020-2021 no llegaría en el campeonato liguero de Segunda División B. Si la Federación Española no cambia sus planes iniciales y mantiene las fechas ya anunciadas, los de Adrián Hernández afrontarán su primera prueba de fuego del curso en la Copa Federación.

Después de la experiencia de 2019, cuando los granas se embarcaron en una competición que no solo les permitió jugar la Copa del Rey sino que además les unió a la afición, llevando el título a las vitrinas de Nueva Condomina y dejando en las arcas del club más de 100.000 euros, el consejo de administración de la entidad murcianista está dispuesto a repetir. Y desde hace unos días, ya se conocen las fechas en las que se llevará a cabo un torneo que volverá a dividirse en dos fases, la autonómica y la nacional.

Según la información aportada de forma oficial por la RFEF, la Copa Federación arrancará con la disputa de los dieciseisavos de final, fijados para el 10, 11 y 12 de octubre. Si no hay ningún problema y se mantienen las fechas, esa semana el Real Murcia de Adrián Hernández entraría en competición, y lo haría incluso antes de estrenarse en el campeonato liguero de Segunda B, previsto para el 18 de octubre, justo una semana después.

Si finalmente se cumplen los planes que tienen pensados en Nueva Condomina, y el Real Murcia acaba aceptando la plaza que tiene reservada en la Copa Federación, los aficionados granas pueden pasar de estar siete meses sin ver a su equipo en un partido oficial a darse un atracón de encuentros en octubre siempre y cuando los de Adrián Hernández repitan el camino de éxito que tuvieron el pasado curso en una competición que en la que los murcianistas no solían participar.

Los dieciseisavos de final están fijados para el 10, 11 o 12 de octubre. Justo una semana después comenzaría la Liga en Segunda B con el Real Murcia-Recreativo Granada. Y a partir de ahí seríandos semanas compaginando choques miércoles y domingo siempre y cuando se avance en el torneo nacional organizado por la Federación Española.

Los octavos de final se disputarán el 22 de octubre. Y los cuartos, justo una semana después, el día 29. Los equipos que se cuelen en las semifinales tendrán un respiro. Seguirán compitiendo en la división de bronce los fines de semana, pero hasta el 19 de noviembre no tendrán que volver a jugar un miércoles. Lo harán para ganar el billete a la final del torneo, porque la plaza para la Copa del Rey ya la tendrían asegurada. El encuentro que ponga en juego el título será el 2 de diciembre, según los datos publicados por la Federación Española.

En ese mismo documento, la RFEF detalla que «la fase nacional la disputarán un total de 32 clubes: los 18 que resulten vencedores en la fase autonómica, los 12 clubes de Segunda División B, tres por cada uno de los grupos, que obtuvieron mejor clasificación al término de la liga regular y que no obtuvieron el derecho de participación en la Copa del Rey y los 2 siguientes -excluidos esos 12- que obtuvieron mayor puntuación sin distinción de grupos». Atendiendo a esto, el Real Murcia no tendría que esperar invitación, algo que sí necesitó el pasado curso. En esta ocasión podría participar al quedar octavo en la última temporada.