Borja Jiménez: "El Sporting nos lo va a poner muy difícil"

La fecha del estreno del 'nuevo' Cartagonova se acerca. El próximo domingo el FC Cartagena hará su debut en casa en Segunda División, con un estadio totalmente renovado y preparado para albergar los partidos de la categoría de plata esta temporada. Borja Jiménez ha hecho las valoraciones previas de rigor antes del partido frente al Sporting de Gijón.



Sobre el rival que tendrá que enfrentarse al conjunto albinegro, el técnico abulense asegura que es uno de los equipos llamados a estar en la parte alta: "Es un rival que hasta la fecha de hoy no ha hecho incorporaciones, tiene un bloque muy amplio del año pasado. Le ha dado continuidad a los jugadores que tenían el año pasado, jugadores con mucho talento y que son determinantes: Manu García, Djuka, Aitor, Javi Fuego. Será uno de los equipos que a priori estará en estos seis primeros puestos, nos lo va a poner muy difícil.



El estreno del Cartagena frente al Sporting en el feudo albinegro tiene su importancia no solo por la cita, sino por ver en qué estado se encuentra el césped tras haber hecho todas las obras a contrarreloj. No obstante, a Borja Jiménez no le preocupa. Mañana entrenarán en el Cartagonova para ver en qué estado se encuentra el verde del estadio. Además, tienen muchas ganas de ese entrenamiento para ver todas las instalaciones y "sentirse como en casa": "Tenemos muchas ganas. Va a ser especial ver el campo. Todos tenemos muchas ganas de bajar al vestuario y sentirnos en nuestra casa. El entrenamiento de mañana es muy importante por eso, por aclimatarnos a la que va a ser nuestra casa durante todo este año".





?? | Declaraciones del técnico Borja Jiménez tras la sesión de entrenamiento de hoy #previa #CartagenaSporting



??"Tenemos muchas ganas de jugar en el Cartagonova y sentirnos bien en nuestra casa" #LaLigaSmartBank pic.twitter.com/kOIuvk3IcG — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) September 18, 2020

De cara a ese partido,, incluso los tres jugadores que se han incorporado más recientemente:. Aun así, Borja es cauto con el estado físico del delantero canario, por haber estado más tiempo sin entrenar en dinámica de equipo. Los entrenamientos no cesan y los futbolistas del conjunto albinegro siguen haciéndose a la nueva categoría. El técnico abulense piensa que aún tienen que coger más rodaje para dar el nivel: "El primer partido nos ha servido para darnos cuenta de que todavía estamos lejos del nivel de la categoría.Todo es diferente, estamos intentando que los jugadores se aclimaten cuanto antes a la categoría".Valorando el partido del pasado domingo frente al Real Oviedo se ha hablado mucho de la falta de altura que tiene el equipo albinegro. El Cartagena tiene un equipo 'bajito', pero Borja Jiménez no cree que eso vaya a ser algo importante: "Es algo con lo que he convivido siempre en todos mis equipos, el año pasado también lo éramos y conseguimos el objetivo.Está claro que en algunas fases del juego con altura te sientes más cómodo, pero en otras te vas a sentir más incómodo". Además, considera que en próximos partidos sus jugadores deben estar más precisos de cara a portería, ya que "este año no vamos a llegar como el año pasado" a portería, asegura el preparador albinegro.De cara a este partido es posible que veamos un cambio de cromos y de sistema, ya que somo asegura Borja Jiménez puede ser la tónica habitual durante este año: "Va a ser una tónica para todo el año independientemente del resultado y lo que muestre el equipoDurante todas las semanas seguro que habrá cambios tanto de once como de posible sistema."