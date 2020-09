Rubén Castro: "Lo importante para lograr el objetivo es que haya buen grupo"

El gran fichaje del verano. La 'bomba' que ha sacudido el mercado y ha dejado alucinada a toda España. Nadie podía pensar que un recién ascendido como el FC Cartagena se pudiera hacer con uno de los máximos goleadores históricos del fútbol español, pero hoy unos días de espera por fin se le ha presentado como nuevo jugador albinegro. Rubén Castro ha hecho aparición en un Cartagonova renovado, con un lavado de cara total, en el que se respiraba mucha expectación por ver a la nueva incorporación del club presidido por Paco Belmonte.

Ha sido el presidente el que ha abierto el turno de palabra alegando que el delantero canario "no necesita mucha presentación". No obstante, no está de más recordar que el FC Cartagena ha firmado a un jugador con datos estratosféricos: casi 600 partidos en el fútbol profesional, 239 en su carrera como profesional, de los cuales 135 han sido vistiendo la elástica del Real Betis, club del que ostenta el honor de ser su máximo goleador.

El ariete canario ha mostrado su ilusión por incorporarse al proyecto del FC Cartagena: "Vengo con muchísima ilusión, muy contento de firmar con un gran club. Fue todo muy fácil, hablando con Manolo desde el primer día me transmitió confianza, creo que es lo más importante. Eso fue lo que me llevó a venir aquí". Tan solo lleva dos días en la trimilenaria, que le ha servido para entrenarse ya con sus compañeros, que le han recibido muy bien: "Me han hecho el pasillito típico de las collejas. Me han recibido muy bien. Creo que hay un buen grupo, y eso es muy importante para conseguir el objetivo, todo empieza por ahí. Llevo dos días, pero se ve que hay buen ambiente, si estamos todos unidos será mucho más fácil".

Rubén Castro ha empezado a entrenar ahora con sus compañeros, pero ha intentado no perder la forma durante todo el verano entrenando en gimnasio, "no es lo mismo que en el campo", asegura. Además, tiene claro que el objetivo de este año es la permanencia: "Lo primero es conseguir la permanencia que es el objetivo después de ascender, y creo que lo vamos a conseguir. Hay un grandísimo vestuario, estamos haciendo buen equipo, y eso es lo más importante para el objetivo", un objetivo que quiere conseguir "lo antes posible", afirma la flamante incorporación albinegra.

El ariete canario se encuentra bien y a disposición de Borja Jiménez para poder disputar sus primeros minutos con la elástica cartagenera el próximo domingo frente al Sporting, si así lo requiere el míster. Frente a sus rivales asturianos, el Real Oviedo, jugó el pasado domingo el FC Cartagena. El nuevo jugador albinegro asegura que en ese encuentro "el equipo terminó muy bien, seguro que hubo errores, pero es algo normal".

En la UD Las Palmas ha coincidido con José Antonio Yepes, ex preparador de porteros del FC Cartagena. El cartagenero marchó hacia el club canario hace unos años y es una de las personas que le ha ayudado a tomar la decisión para venir aquí, asegura Rubén Castro: "Hemos hablado, es una grandísima persona, me habló maravillas del club y de la ciudad", aseveraba el canario.



"Ninguna conversación por Carmona"

El presidente del FC Cartagena ha despejado varias dudas que estaban en el aire en los últimos días. Sobre el interés por Carmona, afirma que es uno de los jugadores que se le han ofrecido al club, pero "a día de hoy no hay ningún tipo de conversación abierta", afirmaba el máximo mandatario albinegro. Aún quedan unas cuantas piezas por llegar y tienen que "hilar muy fino": "Tenemos que hilar muy fino en los tres o cuatro jugadores que nos quedan por firmar. Falta un portero, dos centrales, alguien de banda que pueda jugar por dentro y quizá algo más en punta."

El Cartagonova estará listo para recibir al actual equipo de Carlos Carmona, el Real Sporting de Gijón, tras meses de trabajo incansable. El césped está listo para el juego, las cabinas de prensa han sido renovadas, al igual que los banquillos, y la 'U' televisiva está prácticamente terminada, al igual que la sala VAR, el vestuario del árbitro y la sala antidoping. Además, Paco Belmonte anuncia una sorpresa que conoceremos durante la retransmisión del propio partido: "Tenemos una sorpresa que veréis en la retransmisión, va a suponer un incremento económico en una nueva acción de patrocinio brillante por parte del club, empezará a montarse unas nuevas horas antes del partido". Algo en lo que también se guarda secretismo es en la segunda equipación: "Estáis todos muy nerviosos con la segunda equipación, que lo entiendo", dice el presidente albinegro, que no da una fecha clara sobre la presentación de la segunda equipación del club.

En los últimos días hemos visto como se ha ido produciendo esa 'operación salida' con la rescisión de Mauro y la cesión de Vinícius Tanque al Atlético Baleares. Esta misma tarde tiene una reunión con varios jugadores para negociar su salida. Paco Belmonte asegura tajante: "Los jugadores tienen que salir. El jugador que se le ha comunicado que va a estar apartado no va a tener ficha con el primer equipo. Hay que llegar a un acuerdo."