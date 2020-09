El Cartagena aligera la 'operación salida' con la cesión de Vinícius Tanque al Baleares

Era una de las decisiones en cuanto a salidas que más claras parecían y que menos problemas iban a suponer para la directiva del Fútbol Club Cartagena. Encontrarle un sitio a Vinícius Tanque no iba a suponer un problema después de haber caído de pie en Cartagena y haber logrado el ascenso a las primeras de cambio siendo titular en la final del play off. Precisamente, frente a un Atlético Baleares que ahora se hace con sus servicios.

Y es que el delantero brasileño jugará cedido en el conjunto blanquiazul durante la próxima temporada para continuar con su evolución y adaptación dentro del fútbol. Parecía claro que el club albinegro, como se ha venido anunciando durante estas semanas, tenía la intención de ceder al atacante carioca durante una temporada para darle recorrido y traerlo de vuelta para ser importante, como gran apuesta de futuro que es. Tanque tiene contrato con el Cartagena hasta 2022 y tiene la intención de jugar en Segunda con el club que le ha dado la oportunidad y le ha traído hasta el fútbol europeo.

El delantero llegó a Cartagena en el último mercado de invierno siendo un auténtico desconocido y generando dudas. Unas dudas que fueron disipadas en un instante, cuando nada más saltar al campo en su debut con la camiseta albinegra lograba marcar su primer gol en España. Después de eso, tan solo pudo disputar cuatro partidos antes del play off, en los que logró anotar dos goles. Posteriormente, fue titular frente al Atlético Baleares en el partido por el ascenso en La Rosaleda, en el que a pesar de tener una actuación discreta, tuvo alguna oportunidad clara para abrir el marcador. Ahora, viaja a las islas para jugar cedido un año con la intención de crecer y volver a Cartagena para jugar en el fútbol profesional.

Con la marcha, como cedido, del delantero brasileño, el FC Cartagena comienza a aligerar el exceso de equipaje con el que arrancó la pretemporada. Y es que a la operación de Vinícius Tanque, casi obligada al contar con tres fichas extracomunitarias en la plantilla de las dos que exige la Segunda División, se une el adiós del canterano Mauro Lucero, quien se ha unido al Orihuela, de Segunda División B, tras desvincularse del club de la ciudad portuaria.

No obstante, la dirección deportiva albinegra todavía tiene que ponerse manos a la obra para resolver el resto de casos, como el de Santi Jara. Que el extremo manchego no cuenta para Borja Jiménez es algo conocido desde hace varias semanas y su situación no parece que vaya a dar un vuelvo en las próximas fechas como la de Elady Zorrilla, que parecía tener un pie y medio fuera del club y el pasado domingo debutó en la categoría de plata entrando desde en banquillo en el empate ante el Oviedo. Así pues, varios equipos de Segunda B, entre ellos el UCAM de Salmerón, están esperando a que Santi Jara se desvincule oficialmente del Cartagena para poder incorporar al futbolista a su plantilla lo antes posible.